Адвокат: «В 2008 году Путин дал добро на оплату 1,5 млн евро, чтобы я остался в „Зените“»

Бывший наставник «Зенита» Дик Адвокат, недавно отметивший своё 70-летие, рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2008 году.

«Я встречался с Путиным в 2008 году. Он большой поклонник „Зенита“ и знал обо мне всё. Время приглашения было неудобным, потому что оно накладывалось на матч за Суперкубок России, но я не мог отказаться. Путину никто не говорит „нет“.

Я тогда договаривался с Федерацией футбола Австралии, но об этом узнал Путин и просто не отпустил меня. Он даже согласился на оплату 1,5 млн евро, которые нужны были в качестве компенсации за разрыв предварительного договора с австралийцами».

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