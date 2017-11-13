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Адвокат: «В 2008 году Путин дал добро на оплату 1,5 млн евро, чтобы я остался в „Зените“»

сегодня, 19:22

Бывший наставник «Зенита» Дик Адвокат, недавно отметивший своё 70-летие, рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2008 году.

«Я встречался с Путиным в 2008 году. Он большой поклонник „Зенита“ и знал обо мне всё. Время приглашения было неудобным, потому что оно накладывалось на матч за Суперкубок России, но я не мог отказаться. Путину никто не говорит „нет“.

Я тогда договаривался с Федерацией футбола Австралии, но об этом узнал Путин и просто не отпустил меня. Он даже согласился на оплату 1,5 млн евро, которые нужны были в качестве компенсации за разрыв предварительного договора с австралийцами».

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Все комментарии
112910415
сегодня в 19:38
повезло со спонсором
LOpp
сегодня в 19:37
очень много государственных денег тратится на этот сомнительный проект
Miaf
сегодня в 19:36
Тут давно понятно, почему в средненький клубишко столько денег вбухивают.
patra
сегодня в 19:31
Раз уж сам Путин финансирует Зенит, о каком fair-play может идти речь.
311
сегодня в 19:31
Он вам не Вован!)
Tommy Lee
сегодня в 19:30
Да чего уж там, так и КУ Зениту купили.
дяденька Онуфрий
сегодня в 19:30
Всё, теперь тебе понадобится адвокат
Chatlan
сегодня в 19:26
Отличные судьбы у денег налогоплательщиков
makkie
сегодня в 19:26
В те года, кстати, особенно странным было чемпионство Зенита.
Казанский
сегодня в 19:26
Я встречался с Путиным в 2008 году. Он большой поклонник „Зенита“ и знал обо мне всё
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Странно,а СБГ-фан меня 6 лет уверяет,что Путин равнодушен к футболу и Зениту в частности и что Газпром спонсор питерского клуба "это звезды так сложились")))
MALOVAR
сегодня в 19:25
Т.е Путин отдал мои деньги и деньги моего двора тебе?
MALOVAR
сегодня в 19:23
Ну и судьям и Платини в уефа набросил ,хотя мы это все знаем ©Эрик Хаген
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