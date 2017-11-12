Анчелотти, Конте и Ди Бьяджо - претенденты на пост главного тренера сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура может покинуть свой пост даже в случае, если «Скуадра Адзурра» выйдет на чемпионат мира.
Итальянцы уступили шведам в первом стыковом матче и усложнили свое положение.
Сообщается, что руководители местной федерации футбола сделают все возможное, чтобы пригласить на место Вентуры сидящего без работы Карло Анчелотти, хотя тот ранее и заявлял, что до конца сезона хочет отдохнуть.
Среди других кандидатов на пост наставника национальной команды называются наставник «Челси» Антонио Конте и рулевой молодежной сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо.
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