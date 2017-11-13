Президент Федерации футбола Аргентины: «Москва готова принять чемпионат мира уже сегодня»

Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа отметил, что Москва уже сегодня готова принять чемпионат мира по футболу.

«Москва – прекрасный во всех отношениях город, очень безопасный. А главное, чувствуется, с каким гостеприимством здесь готовы встретить ЧМ. И это, на мой взгляд, крайне важно для того, чтобы турнир прошел удачно, а люди приезжали и хорошо проводили время, наслаждались городом. Здесь царят спокойствие и уют, заметны улучшения инфраструктуры, которые Россия провела, чтобы принять чемпионат мира», - сказал Тапиа.

Напомним, что недавно сборная Аргентины провела товарищеский матч с командой России.

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