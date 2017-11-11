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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 72’ Логотип ГабонГабон 0:0 Логотип МалиМали Фонбет 4.7 1.6 4.3
20:30 сегодня Логотип ДР КонгоДР Конго -:- Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 сегодня Логотип ТунисТунис -:- Логотип ЛивияЛивия Фонбет 1.15 7 19
20:30 сегодня Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар -:- Логотип МароккоМарокко Фонбет 2.05 3.1 4
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
06:15 Матч завершен Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия 0:0 Логотип ПеруПеру Фонбет 16 1.2 6.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип РоссияРоссия 0:1 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 5.3 3.85 1.7
16:00 Матч завершен Логотип РоссияРоссия 0:1 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 9.5 1.8 2.5
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ЧехияЧехия - - -
20:30 сегодня Логотип МакедонияМакедония -:- Логотип НорвегияНорвегия Фонбет 2.85 3.1 2.6
23:30 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 1.15 7.5 17
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Сборная России не удержала ничью в матче с аргентинцами

сегодня, 17:56
РоссияРоссия0 : 1АргентинаАргентинаМатч завершен

В рамках контрольного поединка сборная России уступила аргентинцам, пропустив в концовке матча.

Москва, стадион «Лужники»

Россия – Аргентина – 0:1 (0:0)
Гол: Агуэро 86.

Россия: Акинфеев, Фернандес (Смольников 46), Васин, Кудряшов, Джикия, Рауш (Заболотный 89), Глушаков, Кузяев (Ерохин 69), Полоз (Дзагоев 46), Кокорин (Ал. Миранчук 82), Смолов.
Главный тренер: Станислав Черчесов.

Аргентина: Ромеро, Пеццелья, Маскерано, Отаменди, Краневиттер, Ло Чельсо (Гомес 60), Сальвио (Павон 78), Перес, Ди Мария (Перотти 75), Агуэро (Дибала 88), Месси.
Главный тренер: Хорхе Сампаоли.

Судья: Дамир Скомина.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

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Все комментарии
КАМЮ ответил salaga
сегодня в 19:08
salaga:
Акинфеев сыграл хорошо, но с его опытом должен автоматически отбивать мяч в сторону, а не перед собой, чем и воспользовался Агуэро.
Посмотри ещё разок - мяч, после первого удара отбил защитник
gwynb1eidd ответил salaga
сегодня в 19:07
salaga:
Акинфеев сыграл хорошо, но с его опытом должен автоматически отбивать мяч в сторону, а не перед собой, чем и воспользовался Агуэро.
Ты пересмотри гол, там Акинфеев мяч вообще не отбивал, Джикия под мяч подставился, как солдатик и от него, как от дерева мяч в Агуэро и прилетел...
Мулевич ответил Мяучелo
сегодня в 19:06
Мяучелo:
Манго опять активировал все свои аккаунты, стыдоба конская XD
у него в этом смысл жизни. Комплексы реализовывает:)
вoлгoдoн ответил Смитерс
сегодня в 19:06
Смитерс:
Захватывающий матч. Задремал примерно минуте на десятой, переодически вздрагивал от криков комментаторов, но в итоге всё равно рубанулся накрепко. Судя по всему, довольно средня сборная аргов играя вполноги всё-таки ушатала шнойдеров-кокориных. Ну и ладно.
Динамовцы-то талантов для сборной совсем не поставляют.
КАМЮ ответил MALOVAR
сегодня в 19:06
MALOVAR:
ну я ,увидишь на мира ,в больших матчах он пассует
Решающий матч со Швецией в отборе ЧМ-14, большой? Или проходной.
Мяучелo
сегодня в 19:05
По игре - Смолов и Кокорин, это уровень ФНЛ. Какая Боруссия Смолову? Быки его уровень, Кококорин как раз уровень вагабунди, понтов выше крыши а толку ноль.
krasnodarskiy_kolizei ответил Ruslik1982
сегодня в 19:05
Ruslik1982:
Месси еще никогда не забивал Акинфееву
Все же Лунева нужно в основу. Конифеева гнать, в товарняках только и может..как нормальный официальный матч, все, ручки закидывают сами себе..
Рауль и Зидан
сегодня в 19:05
Спасибо тебе Мессии, за то что пришел , походил пешком , это было так зрелищно
Мулевич
сегодня в 19:05
собственно говоря ничего неожиданного в итоге не случилось.
Великолепный
сегодня в 19:05
Акинфееву и Раушу за игру ПЯТЬ, остальным ДВОЙКИ))
Мяучелo
сегодня в 19:04
Манго опять активировал все свои аккаунты, стыдоба конская XD
sir_Alex ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 19:04
Дед за ЦСКА:
Спасибо Акинфееву, могли проиграть ещё крупнее, два тайма сидели в обороне, редкие контратаки. Лучший игрок в сборной России Игорь. Кто не согласен?
Он по жизни лучший. Number one и просто рекордсмен!
Maeak
сегодня в 19:04
Победила дружба.
salaga ответил Тага Дага
сегодня в 19:03
Тага Дага:
Дело не в тренере,дело в сопернике,и в любой команде есть основной состав в количестве 7-8 человек..Не могу понять кто у нас основные, и запасные.Ну Акинфеев сегодня молодец, вытащил мёртвый мяч...а Месси играл ну не напрягался.Ну теперь про Испанию...у Испанцы играют разнообразно...поэтому придётся выложится..чтобы не было разгрома.
Акинфеев сыграл хорошо, но с его опытом должен автоматически отбивать мяч в сторону, а не перед собой, чем и воспользовался Агуэро.
Валерыч ответил жменя семечек
сегодня в 19:03
жменя семечек:
всё фигня, главное Глушаков майку месси урвал
Главное, чтоб в запой не ушёл после такого успеха.
А то ведь, ещё сезон-то не закончился.))
Аба Гольштейн
сегодня в 19:02
мафия НИКОГДА не будет выигрывать в футбол..НИКОГДА! тренер- бывший вратарь, вратарь- общеизвестная дыра-дырища...Как можно было организовывать в этой стране чемпионат мира???!! чемпионат, который показывает достижения развития футбола в каждой стране за 4 года???? какие достижения у нас??? полностью коррумпированный футбол и его руководство, договорный матчи, деградированное коррупцией судейство.. кому был нужен этот позор??? Понятное дело...кто пробивал это дело..тому наплевать на футбол..
Gergiev
сегодня в 19:01
Устали бегать в защите, вот и пропустили. Кроме Глушака в нападении никто не играл. 2 удара по воротам и оба его.
Твой Арсен
сегодня в 19:01
Конечно проиграли. И не важно как и с каким счетом. И Испании сольют. И той команде, которая будет после Испании. Потому что поколение футболистов, которое сейчас у нас играет, уже много раз доказывало, что оно донное, и ждать от него ничего не стоит.
КАМЮ
сегодня в 19:01
А НАПАДЕНИЯ КАК НЕ БЫЛО, ТАК И НЕТ.
Зато в проигрыше, как всегда виноват Игорь - опять пропустил.
Gleb Kolestnikov
сегодня в 19:01
"Мой" Мессия игрок,без стиля - аа ты на него хапаешь каждый день....
salaga
сегодня в 19:00
Судье так надоел черчесовский автобус, что он решил не свистеть явный офсайд, чтобы атакующая команда получила то, что заслужила.
Т34
сегодня в 18:59
Прискорбное зрелище наблюдать за нашей сборной. Мастерства нет, чтобы играть даже с Аргентиной, которая еле-еле пролезла на чемпионат мира. Здесь некоторые говорят, что нормально отыграла наша сборная. Это если ставить в заслугу, что наши игроки сами играть не умеют, но и другим не дают. А если бы еще и не пропустили, тут вообще героями были, сейчас восторгу не было бы предела. Пока все туманно. Класса как не было, так и нет, а на "ура" с серьезными командами не прокатит. И случайная победа над кем нибудь, будет равносильна героическому подвигу.
Тага Дага
сегодня в 18:59
Дело не в тренере,дело в сопернике,и в любой команде есть основной состав в количестве 7-8 человек..Не могу понять кто у нас основные, и запасные.Ну Акинфеев сегодня молодец, вытащил мёртвый мяч...а Месси играл ну не напрягался.Ну теперь про Испанию...у Испанцы играют разнообразно...поэтому придётся выложится..чтобы не было разгрома.
Killabyte ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 18:59
Дед за ЦСКА:
Спасибо Акинфееву, могли проиграть ещё крупнее, два тайма сидели в обороне, редкие контратаки. Лучший игрок в сборной России Игорь. Кто не согласен?
Он и в ЛЧ лучший и еще долгое время таким и останется
MALOVAR ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 18:58
ну я ,увидишь на мира ,в больших матчах он пассует
Killabyte
сегодня в 18:57
Почти не проиграли очень сильному сопернику в очень важном матче,этим уже можно гордиться
Robert Adeykin
сегодня в 18:57
Я считаю заслуженное порожение ещё потом и испанцы унизят русский футбол ничего удивительного
Налiтоv
сегодня в 18:57
обе команды ничего не показали.
autochthon
сегодня в 18:57
Ну и ...лучше бы не смотрел...
MALOVAR
сегодня в 18:57
Ну и Денисова ой как не хватает
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