Сборная России не удержала ничью в матче с аргентинцами

В рамках контрольного поединка сборная России уступила аргентинцам, пропустив в концовке матча.
Москва, стадион «Лужники»
Россия – Аргентина – 0:1 (0:0)
Гол: Агуэро 86.
Россия: Акинфеев, Фернандес (Смольников 46), Васин, Кудряшов, Джикия, Рауш (Заболотный 89), Глушаков, Кузяев (Ерохин 69), Полоз (Дзагоев 46), Кокорин (Ал. Миранчук 82), Смолов.
Главный тренер: Станислав Черчесов.
Аргентина: Ромеро, Пеццелья, Маскерано, Отаменди, Краневиттер, Ло Чельсо (Гомес 60), Сальвио (Павон 78), Перес, Ди Мария (Перотти 75), Агуэро (Дибала 88), Месси.
Главный тренер: Хорхе Сампаоли.
Судья: Дамир Скомина.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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