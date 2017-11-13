Вермален: «Ошибся, вернувшись летом в „Барселону“»

Защитник «Барселоны» Томас Вермален посетовал на недостаток игровой практики в каталонском клубе. Минувшим летом бельгиец вернулся в стан «блаугранас» из «Ромы», которая арендовала футболиста.

«Летом мне казалось, что возвращение в „Барселону“ - неплохой вариант, но теперь я вижу, что это не так. Я счастлив играть за сборную Бельгии, потому что в клубе я практически не выхожу на поле.

Больше я ничего не скажу по этому поводу. В последний раз мои слова были вырваны из контекста».

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