Вермален: «Ошибся, вернувшись летом в „Барселону“»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Испания. Сегунда
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИталияИталия -:- Логотип ШвецияШвеция Фонбет 1.45 4.15 8
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип АрменияАрмения 3:2 Логотип КипрКипр Фонбет 1.04 12 50
20:30 Матч завершен Логотип ТурцияТурция 2:3 Логотип АлбанияАлбания - - -
22:45 сегодня Логотип ПольшаПольша -:- Логотип МексикаМексика Фонбет 2.75 3.25 2.6
  • Главные новости
  • Все новости
22:33
Дрогба завершит карьеру в 2018 году1
21:46
Аршавин продлил контракт с «Кайратом»9
19:22
Адвокат: «В 2008 году Путин дал добро на оплату 1,5 млн евро, чтобы я остался в „Зените“» 235
19:15
Аллегри может возглавить сборную Италии10
19:03
Гиггз стал директором футбольной академии во Вьетнаме14
22:33
Дани Алвес: «Жезус - новый Роналдо»0
22:21
Турция уступила Албании в товарищеском матче1
22:18
Венгер: «„Манчестер Сити“ силен, но и его можно остановить»1
22:03
«Валенсия» поборется за Дармиана0
22:00
Италия - Швеция: стартовые составы6
21:38
У Кейлора Наваса почти нет шансов сыграть с «Атлетико»0
21:36
Клайн вернется в строй не раньше февраля0
21:29
На матч Аргентина - Нигерия в Краснодаре реализовано 24 тысячи билетов8
21:21
Кроос: «Франции повезло в полуфинале Евро-2016»1
21:07
Фекир - лучший игрок Лиги 1 в октябре1
21:06
Леон Бриттон стал играющим помощником тренера «Суонси»0
21:00
Мойес пригласил Пирса и Ирвина в свой тренерский штаб в «Вест Хэме»2
20:58
Дайер будет капитаном сборной Англии в матче с Бразилией0
20:50
Саутгейт: «Если кто-то и стоит 222 млн евро, так это Неймар»2
20:39
Мостовой: «В этой сборной есть добротные игроки, но новым Аршавиным никто не станет»10
20:34
Президент Федерации футбола Аргентины: «Москва готова принять чемпионат мира уже сегодня»2
20:32
Бубнов: «В сборной Смолов часто остаётся без мяча и ничего не может сделать»4
20:27
Игрок женской команды ЦСКА Ксения Коваленко может перебраться в Турцию15
20:24
Лопетеги: «Россия всегда отличалась хорошими игроками, сильными физически и тактически»13
20:17
Ройс впервые с июня тренировался на футбольном поле2

Вермален: «Ошибся, вернувшись летом в „Барселону“»

сегодня, 21:55

Защитник «Барселоны» Томас Вермален посетовал на недостаток игровой практики в каталонском клубе. Минувшим летом бельгиец вернулся в стан «блаугранас» из «Ромы», которая арендовала футболиста.

«Летом мне казалось, что возвращение в „Барселону“ - неплохой вариант, но теперь я вижу, что это не так. Я счастлив играть за сборную Бельгии, потому что в клубе я практически не выхожу на поле.

Больше я ничего не скажу по этому поводу. В последний раз мои слова были вырваны из контекста».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дани Алвес: «Жезус - новый Роналдо»
Сегодня, 22:33 0
Венгер: «„Манчестер Сити“ силен, но и его можно остановить»
Сегодня, 22:18 1
Кроос: «Франции повезло в полуфинале Евро-2016»
Сегодня, 21:21 1
Саутгейт: «Если кто-то и стоит 222 млн евро, так это Неймар»
Сегодня, 20:50 2
Президент Федерации футбола Аргентины: «Москва готова принять чемпионат мира уже сегодня»
Сегодня, 20:34 2
Мальдини: «Сборная Италии значительно превосходит Швецию»
Сегодня, 20:16 11
Обсудить
Все комментарии
Barcelona_Rostov
сегодня в 22:07
ошибкой было тебя покупать...
Apsny
сегодня в 21:59
Ошибка вообще его приобретение.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100