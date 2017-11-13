Саутгейт: «Если кто-то и стоит 222 млн евро, так это Неймар»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в преддверии товарищеского матча с бразильцами рассыпался в комплиментах нападающему «селесао» Неймару.

«Неймар - один из лучших в мире. Мы должны уделить ему персональное внимание. Стоит ли он 222 млн евро? Если какой-то футболист и стоит таких денег, так это Неймар.

Сборная Бразилии хорошо знает своё дело, у них много индивидуально сильных футболистов и команда здорово готова физически. Они устранили всех в отборе Южной Америки, так что это будет серьезная проверка».

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