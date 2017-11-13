Варан: «Франция не должна чувствовать себя хуже Германии»

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой Германии.

«Сложно делать какие-либо выводы о товарищеских матчах. В предстоящей игре мы встретимся с отличной командой. Это позволит нам испытать себя, получить опыт. Франция играла в финале Евро-2016, Германия – действующий чемпион. Но мы не должны чувствовать себя хуже Германии», - сказал Варан.

Напомним, что Франция недавно одержала победу над Уэльсом в товарищеском матче.

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