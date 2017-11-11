Франция добыла победу над Уэльсом

Франция на классе обыграла Уэльс в товарищеском матче.
Париж, стадион «Стад де Франс».
Франция - Уэльс - 2:0 (1:0)
Голы: Гризманн 18, Жиру 71.
Франция: Манданда, Курзава, Умтити, Жалле (Павар 46), Косьельни, Толиссо (Нзонзи 46), Матюиди, Коман (Марсьяль 73), Гризманн (Фекир 63), Жиру (Ляказетт 73), Мбаппе (Товен 84).
Главный тренер: Дидье Дешам.
Уэльс: Хеннесси, Гантер, Честер, Уильямс, Тэйлор, Аллен, Кинг (Брукс 64), Рэмзи, Ледли (Ампаду 64), Дэвис (Вудберн 63), Воукс (Лоуренс 83).
Главный тренер: Крис Коулмэн.
Предупреждения: Аллен 53.
Судья: Жорже Соуза.
В другом матче дня сборная Украины обыграла Словакию.
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