Венгер: «„Манчестер Сити“ силен, но и его можно остановить»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер вспомнил о поражении от «Манчестер Сити» в 11-м туре АПЛ (1:3), отметив, что «горожане» не являются неуязвимыми.

«„Манчестер Сити“ - сильная команда, но они не неуязвимые. Я не оспариваю их класс, но в матче с нами судья оказал ужасное влияние на игру.

Сможет ли „Сити“ пройти весь сезон без поражений? Люди всегда пытаются строить догадки, но я знаю не больше вашего. Может да, а может и нет. Но я точно знаю, что пока в АПЛ это удавалось сделать только одной команде».

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