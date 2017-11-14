Буффон со слезами на глазах объявил о завершении карьеры в сборной Италии

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон после ничьей в ответном стыковом матче со Швецией (0:0, 0:1 – в первой встрече) и невыхода своей национальной команды на ЧМ-2018 года объявил о том, что завершает карьеру в сборной:

«Очень жаль, что мой последний матч за сборную совпал с непопаданием на чемпионат мира. Я покидаю сборную Италии и оставляю её молодым ребятам, которым уже есть что сказать – Перину и Доннарумме. Обнимаю Барцальи, Бонуччи, Кьеллини и Де Росси, с которыми мы провели вместе почти 10 лет. Благодарю всех ребят, которые были с нами всё это время, надеюсь, мы смогли что-то им дать. Безусловно, у итальянского футбола есть будущее».

#Buffon 👏😥🇮🇹 «Je suis désolé pour tout le monde... Le temps passe et je suis désolé que mon dernier match avec l’équipe nationale soit cet échec.»#ITASUE pic.twitter.com/x1JaCgNWr0 — françois pinet (@francoispinet) 13 ноября 2017 г.

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