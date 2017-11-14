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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.42 4.05 9.3
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде - - -
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 сегодня Логотип Южная КореяЮжная Корея -:- Логотип СербияСербия Фонбет 2.65 3.35 2.65
14:35 сегодня Логотип КитайКитай -:- Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ИсландияИсландия - - -
19:30 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.53 4.1 6.3
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7 4.4 1.5
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.32 5.6 8.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
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Буффон со слезами на глазах объявил о завершении карьеры в сборной Италии

сегодня, 01:36
ИталияИталия0 : 0ШвецияШвецияМатч завершен

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон после ничьей в ответном стыковом матче со Швецией (0:0, 0:1 – в первой встрече) и невыхода своей национальной команды на ЧМ-2018 года объявил о том, что завершает карьеру в сборной:

«Очень жаль, что мой последний матч за сборную совпал с непопаданием на чемпионат мира. Я покидаю сборную Италии и оставляю её молодым ребятам, которым уже есть что сказать – Перину и Доннарумме. Обнимаю Барцальи, Бонуччи, Кьеллини и Де Росси, с которыми мы провели вместе почти 10 лет. Благодарю всех ребят, которые были с нами всё это время, надеюсь, мы смогли что-то им дать. Безусловно, у итальянского футбола есть будущее».

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Все комментарии
BESTjuventus10
сегодня в 01:41
Великий!!! Искренний и хороший человек. Видно как ему больно от этого провала((((((((((((((((((
ermak6848
сегодня в 01:41
переходи на тренерскую работу
MaxForCSKA
сегодня в 01:40
наверно глаза вспотели
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:39
Очень жаль, но это футбол!
Буфонищее легенда) тебя будет не хватать
ermak6448
сегодня в 01:39
час Пик состоялся...
pinturicchio86
сегодня в 01:38
держись легенда, вентура должен ответить за все
Owl Fake
сегодня в 01:37
Единственный итальянец, которого будет не хватать в России.
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