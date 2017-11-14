Барцальи: «Эпоха 4-5 ветеранов сборной Италии подходит к концу»

Защитник сборной Италии Андреа Барцальи прокомментировал невыход команды на ЧМ-2018 после ничьей в ответном матче со Швецией (0:0), а также намекнул, что в компании Джанлуиджи Буффона, Даниэле Де Росси и Джорджо Кьеллини завершает международную карьеру.

«В футболе это самое большое разочарование в моей жизни. Итальянская сборная создаёт уникальные ощущения – вы чувствуете мурашки по коже, создаются дружеские отношения между всеми итальянскими болельщиками. Это настоящий позор, что всё закончилось таким образом.

Я не знаю, где мы допустили промах, всё, что я знаю – это то, что мы не вышли на чемпионат мира. Это колоссальное разочарование, которое парни восприняли очень болезненно. Но надеюсь, что более молодые игроки могут взять ситуацию в свои руки и сделать что-то лучше нас. Эпоха четырёх-пяти ветеранов подошла к концу, начинается время голодных до футбола молодых ребят, и так оно и должно быть».

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