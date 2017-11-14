Де Росси завершил международную карьеру

34-летний полузащитник «Ромы» и сборной Италии Даниэле Де Росси принял решение завершить карьеру в национальной команде после ответного матча со Швецией (0:0) и невыхода Скуадры Адзурры на ЧМ-2018.

«Я отдал более 10 лет, защищая цвета родной страны, и снимать форму сборной в последний раз – это странное чувство. У нас есть ребята, вокруг которых можно будет построить новую команду. Молодое поколение уже готово биться за сборную, так что начинать новый цикл будут уже они».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте