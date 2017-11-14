Игроки сборной России присоединились к кампании по борьбе с диабетом

Полузащитник сборной России Александр Самедов снялся в социальном ролике, посвященном Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом, который ежегодно отмечается во всем мире 14 декабря.

Дети с сахарным диабетом часто сталкиваются с нетерпимостью со стороны сверстников, родственников, учителей и так далее. Нередко дети с сахарным диабетом подвергаются гонениям, изоляции и вынуждены выслушивать в свой адрес издевки от одноклассников, а учителя и тренеры спортивных секций зачастую отказываются принимать их на занятия. Ролик направлен на то, чтобы привлечь внимание к этим проблемам.

«Мы как взрослые люди отвечаем за будущее наших детей. Мы должны объяснять

своим детям, как проявлять понимание и уважением к ребенку с диагнозом „сахарный диабет“. И мы же обязаны обеспечить им возможность для реализации себя в тех видах спорта, которые им нравятся, к которым у них лежит душа, тем более что противопоказаний для этого нет», — сказал Самедов.

Сегодня сборная сыграет с командой Испании в Петербурге. На матч продано больше 32 000 билетов.

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