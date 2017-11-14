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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.42 4.05 9.3
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде - - -
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 сегодня Логотип Южная КореяЮжная Корея -:- Логотип СербияСербия Фонбет 2.65 3.35 2.65
14:35 сегодня Логотип КитайКитай -:- Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ИсландияИсландия - - -
19:30 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.5 4.2 6.6
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7.5 4.4 1.48
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.32 5.6 8.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
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Игроки сборной России присоединились к кампании по борьбе с диабетом

сегодня, 08:48

Полузащитник сборной России Александр Самедов снялся в социальном ролике, посвященном Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом, который ежегодно отмечается во всем мире 14 декабря.

Дети с сахарным диабетом часто сталкиваются с нетерпимостью со стороны сверстников, родственников, учителей и так далее. Нередко дети с сахарным диабетом подвергаются гонениям, изоляции и вынуждены выслушивать в свой адрес издевки от одноклассников, а учителя и тренеры спортивных секций зачастую отказываются принимать их на занятия. Ролик направлен на то, чтобы привлечь внимание к этим проблемам.

«Мы как взрослые люди отвечаем за будущее наших детей. Мы должны объяснять

своим детям, как проявлять понимание и уважением к ребенку с диагнозом „сахарный диабет“. И мы же обязаны обеспечить им возможность для реализации себя в тех видах спорта, которые им нравятся, к которым у них лежит душа, тем более что противопоказаний для этого нет», — сказал Самедов.

Сегодня сборная сыграет с командой Испании в Петербурге. На матч продано больше 32 000 билетов.

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Все комментарии
борька
сегодня в 09:06
Молодкц
clop
сегодня в 09:00
Снимать ролики у сборников лучше получается, чем в футбол играть. Подходящее занятие для них нашли.
neomessi
сегодня в 08:55
Ну хоть одно радует, не то что МЮ поддерживает радужных ребята из ЛГБТ.
Великий Князь
сегодня в 08:52
Особенно Мамай и Кокоша присоединятся, когда шампусик шоколадом будут заедать.
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