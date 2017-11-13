На матч «Краснодар» - «Спартак» проданы все билеты..

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Испания. Сегунда
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИталияИталия -:- Логотип ШвецияШвеция Фонбет 1.48 4.15 7.3
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
17:00 50’ Логотип АрменияАрмения 2:0 Логотип КипрКипр Фонбет 1.04 12 50
20:30 сегодня Логотип ТурцияТурция -:- Логотип АлбанияАлбания - - -
22:45 сегодня Логотип ПольшаПольша -:- Логотип МексикаМексика Фонбет 2.75 3.25 2.6
  • Главные новости
  • Все новости
16:40
Мостовой сообщил испанским СМИ, что в России многим не нравится Черчесов49
14:35
Муса: «Я не могу отказать Слуцкому. Возможно, скоро я с ним снова поработаю»28
14:26
Хави Гарсия: «Вернуться в сборную Испании было почти невозможно, пока я играл в России»26
13:46
Аршавин попал в пятерку лучших игроков сезона в Казахстане33
11:32
В «Баварию» вернется легендарный врач, отработавший в клубе 40 лет19
17:39
Джеко планирует выиграть Скудетто в ближайшие два года4
17:34
Бубнов: «Сборная России топчется на месте»10
17:30
Промес представил свой новый логотип8
17:23
«Вэст Хэм» хочет купить Миральяса1
17:22
Лёв: «Французы будут намного опаснее англичан»1
17:12
ПСЖ хочет продать Ди Марию, Пасторе и Моуру3
17:04
«Милан» не планирует больших приобретений зимой1
16:58
Дзагоев: «Надеюсь, получится осуществить мечту и поиграть за границей»10
16:52
Лучшим игроком чемпионата Казахстана интересуется клуб из Москвы6
16:44
«Манчестер Юнайтед» готов продать Шоу в январе за 20 млн фунтов4
16:26
Черчесов: «Денисов? Лучше поговорю о тех, кто готовится к завтрашней игре»18
16:18
Тренер «Дженоа» после поражения сборной Италии не общается с женой4
16:11
Дзагоев: «Мое физическое состояние не оптимальное, но над ним можно поработать»1
16:00
Черчесов: «Кокорин, Фернандес и Акинфеев остались в гостинице, у них фитнес-тренировка»20
15:53
На стадионе «Локомотива» появятся закрывающаяся крыша и крытые фасады15
15:43
Буффон оказался на 2-м месте в списке лучших игроков года по версии сайта Goal6
15:27
Дортмундская «Боруссия» поборется за Эмре Джана4
14:53
Муса: «Надеюсь, у меня будет возможность вернуться в ЦСКА»20
14:46
Эвра протащил за собой внедорожник и поклялся, что станет сильнее, чем был прежде25
14:16
Лэмпард: «Перед большими играми Дрогба превращался в зверя»6

На матч «Краснодар» - «Спартак» проданы все билеты

сегодня, 17:19
КраснодарКраснодар-:-СпартакСпартак18.11.2017 в 16:30 Не начался

На матч 17-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком» проданы все билеты. Встреча состоится 18 ноября на стадионе «Краснодар», который вмещает 33 979 человек.

Ранее сообщалось, что на товарищеский матч между сборными России и Испании, который состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский», продано более 32 тысяч билетов.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Более 32000 билетов продано на матч Россия - Испания
Сегодня, 12:41 40
Самедов вручил «Золотой граммофон» Полине Гагариной
Сегодня, 12:21 25
Сборная Испании прибыла в Санкт-Петербург
Вчера, 22:40 18
«Балтика» забила «Спартаку-2» шесть мячей и другие результаты 23-го тура ФНЛ
Вчера, 22:21 38
«Оренбург» одержал волевую победу над второй командой «Зенита»
Вчера, 18:49 10
Тренировки сборных России и Испании на «Крестовском» отменены, чтобы не портить газон
Вчера, 18:16 164
Обсудить
Все комментарии
mikysss
сегодня в 18:05
Это не какието бомжекони едут)))
112910415
сегодня в 18:01
народ любит хороший футбол
RDeanW ответил fcspartak
сегодня в 17:54
fcspartak:
потому что билеты бесплатно не раздавали и выходной посетившему матч не обещали))) нельзя просто так взять и аншлаг замутить на распиле)
по ажиотажу вокруг сборной испании видно, что бывает, когда решаешь продать билеты, а не раздать бюджетникам
fcspartak ответил RDeanW
сегодня в 17:51
RDeanW:
сейчас напишу "умную" вещь в стиле питерских: краснодар продал все билеты за неделю до игры. а почему зенит до сих пор не может на суперзаполняемую арену продать и половину?))
потому что билеты бесплатно не раздавали и выходной посетившему матч не обещали))) нельзя просто так взять и аншлаг замутить на распиле)
eaguar
сегодня в 17:41
молодцы краснодарцы
RDeanW
сегодня в 17:38
сейчас напишу "умную" вещь в стиле питерских:

краснодар продал все билеты за неделю до игры. а почему зенит до сих пор не может на суперзаполняемую арену продать и половину?))
vka1970
сегодня в 17:36
Вот , что творит игра.
Вот , что делает имя животворящее.
Кlassе
сегодня в 17:27
Еще бы. Самая популярная команда страны, на всех выездах собирающая аншлаги, едет в Краснодар.
Шуnя771
сегодня в 17:20
На матч «Краснодар» - «Спартак» проданы все билеты..
=============================================

Спекулянты в корне с этим не согласны - билеты есть!)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100