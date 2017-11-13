На матч «Краснодар» - «Спартак» проданы все билеты..

На матч 17-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком» проданы все билеты. Встреча состоится 18 ноября на стадионе «Краснодар», который вмещает 33 979 человек.
Ранее сообщалось, что на товарищеский матч между сборными России и Испании, который состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский», продано более 32 тысяч билетов.
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краснодар продал все билеты за неделю до игры. а почему зенит до сих пор не может на суперзаполняемую арену продать и половину?))
краснодар продал все билеты за неделю до игры. а почему зенит до сих пор не может на суперзаполняемую арену продать и половину?))
Вот , что делает имя животворящее.
Вот , что делает имя животворящее.
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Спекулянты в корне с этим не согласны - билеты есть!)
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Спекулянты в корне с этим не согласны - билеты есть!)