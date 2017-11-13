Отель сборной Аргентины в Краснодаре охраняют казаки

Сборная Аргентины сегодня направилась в одну из гостиниц Краснодара. Возле здания южноамериканцев ждали местные фанаты в количестве 50 человек. Болельщики хотели сфотографироваться со своими кумирами и получить автографы, однако этого сделать не удалось, поскольку возле гостиницы было выставлено плотное полицейское оцепление. Кроме того, отель охраняют казаки.

Матч Аргентина - Нигерия состоится завтра на стадионе «Краснодар», начало игры - в 19.30 по московскому времени.

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