Кабмин внесет законопроект о штрафах за спекуляцию и подделку билетов на ЧМ-2018

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, устанавливающего административную ответственность за незаконную реализацию и подделку билетов на матчи чемпионата мира 2018 года.

«Законопроектом предлагается дополнить КоАП новой статьей, которой будет установлена административная ответственность за незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата мира или документов, дающих право на получение билетов на матчи чемпионата мира, без заключения соответствующего договора с ФИФА или уполномоченными организациями ФИФА и (или) изменение при их реализации установленной стоимости входных билетов», — говорится в сопроводительной записке.

Для граждан незаконная реализация билетов повлечет наложение штрафа в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билета, но не менее 50 тыс. рублей.

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