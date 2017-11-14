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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.42 4.05 9.3
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде - - -
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 сегодня Логотип Южная КореяЮжная Корея -:- Логотип СербияСербия Фонбет 2.65 3.35 2.65
14:35 сегодня Логотип КитайКитай -:- Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ИсландияИсландия - - -
19:30 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.5 4.2 6.6
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7.5 4.4 1.48
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.32 5.6 8.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
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Кабмин внесет законопроект о штрафах за спекуляцию и подделку билетов на ЧМ-2018

сегодня, 09:08

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, устанавливающего административную ответственность за незаконную реализацию и подделку билетов на матчи чемпионата мира 2018 года.

«Законопроектом предлагается дополнить КоАП новой статьей, которой будет установлена административная ответственность за незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата мира или документов, дающих право на получение билетов на матчи чемпионата мира, без заключения соответствующего договора с ФИФА или уполномоченными организациями ФИФА и (или) изменение при их реализации установленной стоимости входных билетов», — говорится в сопроводительной записке.

Для граждан незаконная реализация билетов повлечет наложение штрафа в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билета, но не менее 50 тыс. рублей.

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ДСА
сегодня в 09:12
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