«Краснодар» поздравил Гранквиста и Классона с завоеванием путевки на ЧМ-18

Пресс-служба «Краснодара» поздравила защитника Андреаса Гранквиста и полузащитника Виктора Классона с завоеванием путевки на чемпионат мира 2018 в составе сборной Швеции. Напомним, что «Тре Крунур» вышли в финальную часть ЧМ-2018, который пройдет в России.



«Капитан сборной Швеции Гранквист стал в Милане неприступной скалой, о которую разбились все атаки хозяев поля. Андреас не только выиграл подавляющее большинство единоборств, но и блестяще руководил игрой всего коллектива в обороне. Очень полезно для команды сыграл и второй краснодарец, Классон, который был заменен ближе к концу встречи, на 72-й минуте. В итоге забитых мячей зрители на „Сан-Сиро“ так и не дождались, и по сумме двух матчей победу отпраздновала Швеция.

Поздравляем Андреаса Гранквиста и Виктора Классона с завоеванием путевки на Чемпионат Мира-2018! Желаем им персонально и их национальной сборной успешно выступить будущим летом на футбольных полях России», - говорится в сообщении.

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