Сын Руслана Нигматуллина тренируется с основным составом «Спартака»

По информации источника, сын бывшего вратаря сборной России Руслана Нигматуллина тренируется с основой «Спартака». Руслану Нигматуллину-младшему сейчас 17 лет. У него в данный момент не заключен профессиональный контракт с каким-либо клубом, хотя летом он тренировался вместе с владимирским «Торпедо».

Нигматуллин-старший выступал за «красно-белых» в период с 1995 по 1997 год.

Также в обшей группе «Спартака» тренируется полузащитник Роман Зобнин, восстановившийся после травмы.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте