Москва направит около 4 млрд рублей на проведение ЧМ-2018

Мэрия Москвы заложила порядка 4 миллиардов рублей в проекте бюджета города на 2018 год на проведение чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента спорта и туризма Москвы Светлана Канищева.

«Расходы Москомспорта составляют 30,51 миллиарда рублей. Расходные обязательства, связанные с организацией мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира, - это 4 миллиарда рублей, что составляет 13 процентов от общего объема расходов», - сказала Канищева.

Ранее сообщалось, что ФИФА потратит на ЧМ-2018 почти 2 миллиарда долларов.

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