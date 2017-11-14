На матч Россия - Испания продано почти 42 тысячи билетов

На товарищеский матч Россия - Испания реализовано практически 42 тысячи билетов.
«По состоянию на утро вторника мы реализовали 41 700 билетов», — сообщили в пресс-службе РФС.
Встреча между сборными России и Испании пройдет во вторник на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:45 мск.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Откуда такие цифры )
Откуда такие цифры )
Но там матч в субботу был...
Но там матч в субботу был...
Зайдите на официальный сайт РФС, там прямая ссылка есть.
Тот же оператор, что и на Аргентину.
Зайдите на официальный сайт РФС, там прямая ссылка есть.
Тот же оператор, что и на Аргентину.
Неплохо, для начала матча в 21:45 и рабочим днем назавтра!
Неплохо, для начала матча в 21:45 и рабочим днем назавтра!
И 41000 ФАНАТОВ ФУРИИ
И 41000 ФАНАТОВ ФУРИИ