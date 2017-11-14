На матч Россия - Испания продано почти 42 тысячи билетов

На товарищеский матч Россия - Испания реализовано практически 42 тысячи билетов.

«По состоянию на утро вторника мы реализовали 41 700 билетов», — сообщили в пресс-службе РФС.

Встреча между сборными России и Испании пройдет во вторник на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:45 мск.

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