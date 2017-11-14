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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.42 4.05 9.3
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде - - -
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 сегодня Логотип Южная КореяЮжная Корея -:- Логотип СербияСербия Фонбет 2.65 3.35 2.65
14:35 сегодня Логотип КитайКитай -:- Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ИсландияИсландия - - -
19:30 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.5 4.2 6.6
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7.5 4.5 1.48
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.32 5.6 8.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
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На матч Россия - Испания продано почти 42 тысячи билетов

сегодня, 11:38
РоссияРоссия-:-ИспанияИспания21:45 Не начался

На товарищеский матч Россия - Испания реализовано практически 42 тысячи билетов.

«По состоянию на утро вторника мы реализовали 41 700 билетов», — сообщили в пресс-службе РФС.

Встреча между сборными России и Испании пройдет во вторник на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:45 мск.

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Все комментарии
3ton ответил spartach n1
сегодня в 12:14
Их давно уже подкл..
Откуда такие цифры )
zyxel410 ответил Wolf77785
сегодня в 12:06
Wolf77785:
Я набрал испания-россия, левые сайты скорее всего с наценкой
В яндексе пишите "рфс".Переходите на официальный сайт,на главной странице будет баннер "билеты на контрольный матч национальных сборных".
spartach n1
сегодня в 11:58
Пора уже подключать питерские инновации бесплатные билеты и управдомы жэков !
Wolf77785 ответил Старый Пью
сегодня в 11:58
Старый Пью:
Я вчера прогнозировал 40-45 тысяч, а такими темпами может и 50 набраться. Неплохо, для начала матча в 21:45 и рабочим днем назавтра!
Еще забыл факт, унылый игры пару дней назад
ПерекатиПоле
сегодня в 11:58
На двусторонку Зенита в Москве пришло в 2 раза больше народу.
Но там матч в субботу был...
Wolf77785 ответил Старый Пью
сегодня в 11:57
Старый Пью:
Яндекс не помог? Зайдите на официальный сайт РФС, там прямая ссылка есть. Тот же оператор, что и на Аргентину.
Я набрал испания-россия, левые сайты скорее всего с наценкой
Старый Пью ответил Wolf77785
сегодня в 11:53
Wolf77785:
Кто знает, где официальный сайт покупки?
Яндекс не помог?
Зайдите на официальный сайт РФС, там прямая ссылка есть.
Тот же оператор, что и на Аргентину.
mat73
сегодня в 11:52
Надеюсь на результативную и интересную игру, в первую очередь сборной России. Но и испанцев интересно посмотреть. Короче, чтото примерно 3:2 в нашу пользу!
Гоша Великолепный
сегодня в 11:52
На Испанию люди конечно пойдут!
Старый Пью
сегодня в 11:51
Я вчера прогнозировал 40-45 тысяч, а такими темпами может и 50 набраться.
Неплохо, для начала матча в 21:45 и рабочим днем назавтра!
Wolf77785
сегодня в 11:50
Кто знает, где официальный сайт покупки?
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:48
НЕ ЗНАЛ, ЧТО В СПБ 700 БОЛЕЛЬЩИКОВ СБОРНОЙ РФ
И 41000 ФАНАТОВ ФУРИИ
LAISMEN
сегодня в 11:47
На матч Россия - Испания продано почти 42 тысячи билетов......будет чем Испанцам заплатить
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