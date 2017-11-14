Радимов подарил ушанку врачу сборной Испании

Бывший полузащитник «Сарагосы» и сборной России Владислав Радимов подарил шапку-ушанку врачу сборной Испании Оскару Селаде, с которым он выступал на Пиренеях.

Напомним, что сегодня состоится товарищеский матч между сборными России и Испании.

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