Радимов подарил ушанку врачу сборной Испании

Бывший полузащитник «Сарагосы» и сборной России Владислав Радимов подарил шапку-ушанку врачу сборной Испании Оскару Селаде, с которым он выступал на Пиренеях.
Красавец в ушанке с кокардой - мой старинный амиго! Оскар Луис Селада! Мы сдружились еще в Сарагосе, играли вместе. Он был таким жестким полузащитником, что страх один - ломал противникам ноги направо и налево-))) А в начале двухтысячных решил начать их чинить-))) Кто-то после окончания игровой карьеры становится дизайнером, кто-то – порнозвездой. Или водопроводчиком, получив при этом рыцарский титул. Ну или просто мэром Тбилиси-))) Оскар же пошел в медицину. И уже врачом сборной Испании стал дважды Чемпионом Европы и Чемпионом Мира! 👌 P.S. Смотрите сегодня товарищеский матч сборных Испании и России на стадионе «Санкт-Петербург Арена» или на тв-экранах -))) ровно в 21.45! #друзья #амиго #товарищескийматч #сборнаяиспаниисборнаяроссии
Напомним, что сегодня состоится товарищеский матч между сборными России и Испании.
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