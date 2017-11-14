Россия - Испания: стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных России и Испании на товарищеский матч.
Россия: Лунёв, Васин, Джикия, Кудряшов, Глушаков, Кузяев, Жирков, Смольников, Дзагоев, Ал. Миранчук, Смолов.
Испания: Де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Тиаго Алькантара, Бускетс, Иньеста, Сусо, Родриго, Асенсио.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
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пуканы подрываются у аргов))
пуканы подрываются у аргов))
Наши же сподобились лишь футболку у Месси отжать.
Наши же сподобились лишь футболку у Месси отжать.
А тут обсуждают, у кого ноги кривее из наших.
А тут обсуждают, у кого ноги кривее из наших.
Вперед--Россия!!!
Вперед--Россия!!!
не понял? это ты о ком?!?
не понял? это ты о ком?!?
Сегодня 20:39
Очень правильно поступил Черчесов, что дал возможности Луневу доказать, что он вратарь № 2 в России, а может и № 3 - игра покажет. В любом случае удачи ему и команде./////// cпециально для тебя)
Сегодня 20:39
Очень правильно поступил Черчесов, что дал возможности Луневу доказать, что он вратарь № 2 в России, а может и № 3 - игра покажет. В любом случае удачи ему и команде./////// cпециально для тебя)