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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.45 4.15 8.2
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде Фонбет 2.05 3.15 3.95
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания Фонбет 3.05 2.8 2.7
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип Южная КореяЮжная Корея 1:1 Логотип СербияСербия - - -
14:35 Матч завершен Логотип КитайКитай 0:4 Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 Матч завершен Логотип КатарКатар 1:1 Логотип ИсландияИсландия Фонбет 5.3 3.55 1.7
19:30 Матч завершен Логотип АргентинаАргентина 2:4 Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.47 4.3 8
20:00 69’ Логотип СловакияСловакия 0:0 Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7.7 4.5 1.47
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.3 5.3 10
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
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Россия - Испания: стартовые составы

сегодня, 20:35
РоссияРоссия-:-ИспанияИспания21:45 Не начался

Стали известны стартовые составы сборных России и Испании на товарищеский матч.

Россия: Лунёв, Васин, Джикия, Кудряшов, Глушаков, Кузяев, Жирков, Смольников, Дзагоев, Ал. Миранчук, Смолов.

Испания: Де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Тиаго Алькантара, Бускетс, Иньеста,  Сусо, Родриго, Асенсио.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

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Все комментарии
Брулин
сегодня в 21:24
У России сильней состав должны побеждать, Мутко обещал мне сегодня сюрприз, я думаю это победа сборной России, ну или как минимум ничья 0-0, 1-1
Старый Пью ответил Торвин
сегодня в 21:24
Торвин:
Уберите уже из состава пенсионера лавочника Жиркова. Нет чтобы молодежь наигрывать с прицелом на будущее, опять старперов тащат(
А молодой талантливый ЛЗ - это кто?
Старый Пью
сегодня в 21:23
РФС фишку не ловит вообще. Никакой продажи атрибутики. Козлы.
Крейсер ответил Торвин
сегодня в 21:22
Торвин:
Уберите уже из состава пенсионера лавочника Жиркова. Нет чтобы молодежь наигрывать с прицелом на будущее, опять старперов тащат(
+1
Foxes ответил КЭТиК
сегодня в 21:21
КЭТиК:
А у нас есть шансы?
У нас, нет шансов.
ЮГ РОССИИ ответил Ваня лучший
сегодня в 21:20
Ваня лучший:
Скорей ваши стадионы после ЧМ-18 распашут под пшеницу за ненадобностью и Юг России вырастет на 3 гектара.
Ладно болейте за своего Акинфеева а я буду болеть за сборную РОССИИ.
КЭТиК
сегодня в 21:19
А у нас есть шансы?
Барсeножeчница
сегодня в 21:19
Вперед Пике. Альба , Бускетс, Иньеста - рвите любителей представителей дубовой рощи
Торвин
сегодня в 21:16
Уберите уже из состава пенсионера лавочника Жиркова. Нет чтобы молодежь наигрывать с прицелом на будущее, опять старперов тащат(
Ваня лучший ответил ЮГ РОССИИ
сегодня в 21:13
ЮГ РОССИИ:
Скорее ЦСКА будет в стыках чем Ростов. Вот продаст Гинер вас малому Абрамовичу ...и прощай земля)))))
Скорей ваши стадионы после ЧМ-18 распашут под пшеницу за ненадобностью и Юг России вырастет на 3 гектара.
Alistar10
сегодня в 21:12
Нигерийцы там сейчас пооазывают, как нужно играть с Аргентиной 2-4!!! Что сегодня будет, страшно представить....
eaguar
сегодня в 21:10
России сегодня победы , пусть и не осуществимой .
Байкал-38 ответил Tommy Lee
сегодня в 21:09
Tommy Lee:
Лунёв, Жирков и Смольников в составе из-за того что в Питере играют надо думать.
Лунёв достоин, Смольников возможно, Жирков. да для болел!
Старый Пью
сегодня в 21:09
Судя по толпе на аллее - будет близко к аншлагу.
eaguar
сегодня в 21:08
Удачи сборной России .
nba05 ответил ПерекатиПоле
сегодня в 21:06
ПерекатиПоле:
Там Нигерия аргентинцев обыгрывает, уже трёшку отгрузили. А тут обсуждают, у кого ноги кривее из наших.
уже четыре)
пуканы подрываются у аргов))
ПерекатиПоле
сегодня в 21:06
Извиняюсь, уже 4 закатили.
Наши же сподобились лишь футболку у Месси отжать.
Tommy Lee
сегодня в 21:05
Лунёв, Жирков и Смольников в составе из-за того что в Питере играют надо думать.
ПерекатиПоле
сегодня в 21:04
Там Нигерия аргентинцев обыгрывает, уже трёшку отгрузили.
А тут обсуждают, у кого ноги кривее из наших.
Байкал-38 ответил ЮГ РОССИИ
сегодня в 21:04
ЮГ РОССИИ:
Ваня лучший Сегодня 20:39 Очень правильно поступил Черчесов, что дал возможности Луневу доказать, что он вратарь № 2 в России, а может и № 3 - игра покажет. В любом случае удачи ему и команде./////// cпециально для тебя)
Ну да ещё у него будет возможность доказать и обратное! Так где тут объяснение твоему бреду, что ты писал?!
Footbolista
сегодня в 21:03
Ну все...футболка Де Хеа Луневу достанется...
Vladimir808
сегодня в 21:02
Смею предположить, что Испанцы...не проиграют.)
Вперед--Россия!!!
dudka 98 ответил iron_69
сегодня в 21:01
iron_69:
Как достали эти вечно ноющие критики тех кто делом занимается а не сидит на диване и не пишет всякие гадости в адрес тех кто старается, из кожи вон лезет лишь бы принести какую нибудь пользу для страны!!! Вот и в обычной жизни тоже самое, вытираем ноги об тех кто хоть что то делает.
" из кожи вон лезет лишь бы принести какую нибудь пользу для страны!!! "

не понял? это ты о ком?!?
Байкал-38 ответил iron_69
сегодня в 21:01
iron_69:
Как достали эти вечно ноющие критики тех кто делом занимается а не сидит на диване и не пишет всякие гадости в адрес тех кто старается, из кожи вон лезет лишь бы принести какую нибудь пользу для страны!!! Вот и в обычной жизни тоже самое, вытираем ноги об тех кто хоть что то делает.
Почитай ветку! Тут говорят про стасяна и ещё про Габула! Ну есть ещё пару слов про Акинфеева и про Лунёва! Так или ты истенный... или так просто писака!
ЮГ РОССИИ ответил Байкал-38
сегодня в 21:01
Байкал-38:
Тут даже я смеюсь над тобой! который бы за Гилю бы агитировал! Прикольные Вы!
Ваня лучший
Сегодня 20:39
Очень правильно поступил Черчесов, что дал возможности Луневу доказать, что он вратарь № 2 в России, а может и № 3 - игра покажет. В любом случае удачи ему и команде./////// cпециально для тебя)
loko7
сегодня в 20:58
Все Кокорин надоел Черчесову.
ЮГ РОССИИ ответил Ваня лучший
сегодня в 20:57
Ваня лучший:
Включи голову и поймешь причем Ростов.
Скорее ЦСКА будет в стыках чем Ростов. Вот продаст Гинер вас малому Абрамовичу ...и прощай земля)))))
Байкал-38 ответил ЮГ РОССИИ
сегодня в 20:57
ЮГ РОССИИ:
Все армейцы паясничают что в воротах Лунёв. Тебе этого мало?)))
Тут даже я смеюсь над тобой! который бы за Гилю бы агитировал! Прикольные Вы!
iron_69
сегодня в 20:56
Как достали эти вечно ноющие критики тех кто делом занимается а не сидит на диване и не пишет всякие гадости в адрес тех кто старается, из кожи вон лезет лишь бы принести какую нибудь пользу для страны!!! Вот и в обычной жизни тоже самое, вытираем ноги об тех кто хоть что то делает.
Александр Александрович 2
сегодня в 20:56
Спецом игоряна посадил лысый на лавку, чтобы тот не бил рекорды. Тем самым подставил Лунева
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