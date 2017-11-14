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Россия сыграла вничью с Испанией, Смолов оформил дубль

вчера, 23:40
РоссияРоссия3 : 3ИспанияИспанияМатч завершен

Сборная России сыграла вничью с командой Испании в товарищеском матче.

Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург»

Россия - Испания 3:3 (1:2)
Голы: Смолов 41, Ал. Миранчук 51, Смолов 70 - Альба 9, Рамос 35 (пенальти), Рамос 53 (пенальти).

Россия: Лунев, Джикия, Смольников (Игнатьев 87), Васин, Кудряшов (Рауш 75), Жирков (Комбаров 82), Дзагоев (Кокорин 62), Глушаков, Кузяев (Ерохин 62), Ал. Миранчук (Ан. Миранчук 67), Смолов.
Главный тренер: Станислав Черчесов.

Испания: Де Хеа, Пике, Альба (Морено 46), Начо, Рамос (Витоло 58), Иньеста (Ильярраменди, 46), Бускетс (Сильва 58), Асенсио, Алькантара (Сауль, 60), Сусо (Кальехон 46), Родриго.
Главный тренер: Хулен Лопетеги.

Предупреждения: Бускетс (18), Витоло (68).

Судья: Джанлука Рокки.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Великолепный ответил Aram Yagubyan
сегодня в 00:29
Aram Yagubyan:
Спасибо, только повтор посмотрел. Жесть просто, этому родриго нужно ноги оторвать за такое
Главное обидно, оставалось играть несколько минут, прям закон подлости какой то.
Omen13 ответил LAISMEN
сегодня в 00:28
LAISMEN:
Великий комментатор Н.Н.Озеров высказал бы такую реплику "ДА ДАЛЕКО ШАГНУЛ НАШ ФУТБОЛ".......
Когда был Озеров тогда за Великою страну бились парни, а не за бабло)))
oFANATo ответил Крейсер
сегодня в 00:27
Крейсер:
Матч смотрел прямо из комы??
смотрю тебе это знакомо?
Aram Yagubyan ответил Великолепный
сегодня в 00:27
Великолепный:
Лунев был увезен со стадиона на скорой, после удара иcпанца коленом в голову Андрею Лишь бы обошлось.
Спасибо, только повтор посмотрел. Жесть просто, этому родриго нужно ноги оторвать за такое
ПерекатиПоле
сегодня в 00:27
В общем сегодня ещё и Тараканище грамотно сработал.
Насытил центр Дзагой и Миранчуком, спустил ниже Кузяева и Глушакова.
Смольников и Жирков чаще переходили середину поля.
В отличии от провального состава на матче с Аргентиной(3 напа, 5 защей, 2 центральных)
shtair
сегодня в 00:26
матч можно записать в актив, боролись, отыгрывались, не смотря даже на сомнительные пенальти
Сергей Саныч ответил Leha-ha50
сегодня в 00:25
Leha-ha50:
Самедов тихоход, да и дриблинг у Смольникова на порядок лучше.
Это что понимать под дриблингом.
По мне,так его (дриблинга) у Смольникова вообще нет.
Вот дриблинг...
LAISMEN
сегодня в 00:24
Великий комментатор Н.Н.Озеров высказал бы такую реплику "ДА ДАЛЕКО ШАГНУЛ НАШ ФУТБОЛ".......
Крейсер ответил oFANATo
сегодня в 00:24
oFANATo:
После сегодняшнего матча можно убирать Джикию, из за него гол и пенальти, и Глушаков весь матч пешком ходил.
Матч смотрел прямо из комы??
Аланский патриот
сегодня в 00:23
Россия играла лучше. Испанцы истерички. Свободу Каталонии!
Jeck Denielse
сегодня в 00:23
Хорош собачиться.......

Сегодня играла Сборная а не отдельные клубные игроки....я лично впервые увидел СБОРНУЮ в период тренерства Черчесова.....пусть и в товарищеском матче.....

Последняя игра команды в этом году позволяет смотреть в будущее с оптимизмом....

Наверно выражу всеобщее мнение - сегодня у нас была не слабая команда.......
Roy Harper
сегодня в 00:22
А это усё потому, что Леша Миранчук в основе) пас+гол. Надо сразу и с Аргентиной было ставить. Итог, две зведные и весьма сильные команды с 2 континентов еле еле сыграли с Россией, одни забили единственный мяч с офсайда, вторым выдали 2 левых пенальти. Интересно интересно)
Sanches65
сегодня в 00:22
Итальянский судья сегодня показал что итальянцам на ЧМ делать не чего.
Shamil79
сегодня в 00:22
Саламыч теперь гордиться будет!!!!!
oFANATo ответил fcspartak
сегодня в 00:21
fcspartak:
Без рекордсмена нормально сыграли. Ещё васина и смольникова убрать и нормальная команда бы получилась
После сегодняшнего матча можно убирать Джикию, из за него гол и пенальти, и Глушаков весь матч пешком ходил.
Верг
сегодня в 00:20
это Барселонага
Пластун
сегодня в 00:20
Если откинуть спорные мячи то по счёту ничья и победа. А по игре проигрыш и твёрдая ничья. Могли и выиграть будь чуть смолов порасторопней. Но надо основу наигрывать. Может появится и взаимопонимание и перестанут идти пасы в ни куда и на вырост.
Крейсер ответил Leha-ha50
сегодня в 00:20
Leha-ha50:
Изначально было ясно , что три нападающих с аргоми - явный просчет Стасика. Сегодня все по другому было, побежала команда , посмотрим что дальше будет. Давно пора прекратить дикую ротацию и начать наигрывать основу......время то осталось пшик?!?
С Аргентиной середину поля проиграли.
Сегодня Черчесов насытил центр поля. Тесно стало испанцам, неуютно. При потере наши мешали быстро разыгрывать мяч.
Хороший Малый
сегодня в 00:18
В конце матча фанат успел заселфиться с Пике. Жерар не отказал)
Leha-ha50 ответил RDeanW
сегодня в 00:17
RDeanW:
да плевать на дриблинг этого смольникова, если результативные действия на счету самедова
Не расстраивайся, Стасон своих не бросает и наверняка возьмет Санька третьим запасным.
RDeanW ответил Крейсер
сегодня в 00:16
Крейсер:
А у Смольникова есть дриблинг?
ну один вон разглядел. я сам в шоке)
Ruslan Volkov
сегодня в 00:15
Если на ЧМ на нашу игру поставят судью англичанина то пиши пропало,точно 3 пенальти в наши ворота поставит
Пластун
сегодня в 00:15
А судья был козлом. Пенали спорные и в первом случае придуманный. Итальянцы играть разучились и судить разучиваются. Наверное этот судьишка тайный поклонник реала)))))
Leha-ha50
сегодня в 00:14
Изначально было ясно , что три нападающих с аргоми - явный просчет Стасика. Сегодня все по другому было, побежала команда , посмотрим что дальше будет.
Давно пора прекратить дикую ротацию и начать наигрывать основу......время то осталось пшик?!?
сканер ответил Аба Гольштейн
сегодня в 00:14
Аба Гольштейн:
в футбол надо ИГРАТЬ ...что то ..проблеск какой то игры..желания победить..от трусости надо избавляться..надеюсь это начало изменения трусливой психологии..а Игорьку надо поучиться как на мяч выходить..
++++
Пластун
сегодня в 00:14
Глушаков сегодня плохо играл. Надо подтягивать технику обработки мяча и перестать пасовать наугад не глядя. А так играли нормально даже. Желание бегать и бороться есть.
Крейсер ответил RDeanW
сегодня в 00:14
RDeanW:
да плевать на дриблинг этого смольникова, если результативные действия на счету самедова
А у Смольникова есть дриблинг?
Ruslan Volkov
сегодня в 00:13
Этот судья еще желтую недал этому испанцу когда сбил Лунева,судья сегодня чудил а так наши молодцы мне понравилась игра
LAISMEN ответил ziborock
сегодня в 00:13
ziborock:
Всех с победой 3:1!!! P.S.Глушаков - единственный вратарь сборной отстоявший на ноль!)
Ошибаешься Денис Габулов однако)))))
Аба Гольштейн
сегодня в 00:13
в футбол надо ИГРАТЬ ...что то ..проблеск какой то игры..желания победить..от трусости надо избавляться..надеюсь это начало изменения трусливой психологии..а Игорьку надо поучиться как на мяч выходить..
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