Россия сыграла вничью с Испанией, Смолов оформил дубль

Сборная России сыграла вничью с командой Испании в товарищеском матче.
Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург»
Россия - Испания 3:3 (1:2)
Голы: Смолов 41, Ал. Миранчук 51, Смолов 70 - Альба 9, Рамос 35 (пенальти), Рамос 53 (пенальти).
Россия: Лунев, Джикия, Смольников (Игнатьев 87), Васин, Кудряшов (Рауш 75), Жирков (Комбаров 82), Дзагоев (Кокорин 62), Глушаков, Кузяев (Ерохин 62), Ал. Миранчук (Ан. Миранчук 67), Смолов.
Главный тренер: Станислав Черчесов.
Испания: Де Хеа, Пике, Альба (Морено 46), Начо, Рамос (Витоло 58), Иньеста (Ильярраменди, 46), Бускетс (Сильва 58), Асенсио, Алькантара (Сауль, 60), Сусо (Кальехон 46), Родриго.
Главный тренер: Хулен Лопетеги.
Предупреждения: Бускетс (18), Витоло (68).
Судья: Джанлука Рокки.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
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