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Мутко: «Так судить нельзя»

сегодня, 00:21
РоссияРоссия3 : 3ИспанияИспанияМатч завершен

Президент РФС Виталий Мутко остался разочарован судейством Джанлуки Рокки в товарищеском матче между сборными России и Испании (3:3):

«Мы движемся вперед шаг за шагом, находимся на правильном направлении. Но так судить нельзя. Удивительно, если так будут судить и на чемпионате мира.

А эпизод с Луневым... Как можно не давать карточку, когда игрок так летит?»

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Все комментарии
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 00:26
На судейство в РФПЛ обратил бы внимание...Надеюсь информация об Лунёве придёт обнадёживающая. Какого сейчас родным. Здоровья Андрею!
oFANATo
сегодня в 00:24
добивайся видеоповторов и будет тебе счастья Мутко.
cska-62
сегодня в 00:24
Когда я вижу судью Рокки, то сразу вспоминаю его «судейских хет-трик» в ворота «Ромы» в принципиальном и важном матче с «Ювентусом» ещё эпохи Руди Гарсии. Тогда Рокки назначил в ворота «Ромы» два совершенно липовых пенальти и засчитал гол с очевиднейшим положением вне игры (нападающий «Юве» в глубоком офсайде закрывал вратарю обзор при дальнем ударе). И вместо победы 2:0 «Рома» тогда проиграла 2:3. Рокки потом всё признал, но его никто так и не наказал. В серии А много странностей.
Сегодня Рокки назначил в ворота сборной России тоже два совершенно липовых пенальти. В первом случае Кузяев ясно и чётко сыграл плечом, а не рукой, во втором случае – вообще непонятно за что. Хотя на второй минуте матча Дзагоева сбили в штрафной испанцев при приёме мяча толчком. Совершенно откровенно. Надо признать, что Рокки не увидел, что и Миранчук забивал наш второй мяч после того, как мяч к нему отскочил от локтя Жиркова.
Откровенно скажу: игра нашей сборной сегодня мне понравилась. На 9 минуте пропустили совершенно необязательный гол. Крошечного Жорди Альба (170 см) наши защитники при навесе оставили без присмотра в центре штрафной и он перекинул неудачно выбравшего позицию Лунёва ударом головой. В дальнейшем таких косяков наша оборона больше не допускала, хотя передачи Кудряшова как были в никуда, так и остались. Лунёв, Васин и Джикиа в ходе матча в дальнейшем отыграли на твёрдую четвёрку. Жаль Лунёва, получившего в конце матча травму.
Атакующая и комбинационная игра у сборной России была на высоте. Если учитывать, с кем пришлось играть. У испанцев проходит смена поколений, но мастерства и молодым футболистам не занимать. На мой взгляд, отлично провёл встречу забивший два мяча Смолов, хорошо подключались на флангах Жирков и Смольников, заметны были Дзагоев, Глушаков и Алексей Миранчук. Думаю, что отсутствие Дзагоева и Алексея Миранчука в матче с аргентинцами не позволили команде сыграть в Москве так, как она умеет. Сегодня сборная показала себя в глазах болельщиков как команда, умеющая играть в футбол! Так бы и дальше! С Богом!
ARMENIAN
сегодня в 00:24
не все же такие компетентные как ты...
дурман
сегодня в 00:22
На Баклан Арене разве по другому судят?
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