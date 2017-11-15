Мутко: «Так судить нельзя»

Президент РФС Виталий Мутко остался разочарован судейством Джанлуки Рокки в товарищеском матче между сборными России и Испании (3:3):
«Мы движемся вперед шаг за шагом, находимся на правильном направлении. Но так судить нельзя. Удивительно, если так будут судить и на чемпионате мира.
А эпизод с Луневым... Как можно не давать карточку, когда игрок так летит?»
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Сегодня Рокки назначил в ворота сборной России тоже два совершенно липовых пенальти. В первом случае Кузяев ясно и чётко сыграл плечом, а не рукой, во втором случае – вообще непонятно за что. Хотя на второй минуте матча Дзагоева сбили в штрафной испанцев при приёме мяча толчком. Совершенно откровенно. Надо признать, что Рокки не увидел, что и Миранчук забивал наш второй мяч после того, как мяч к нему отскочил от локтя Жиркова.
Откровенно скажу: игра нашей сборной сегодня мне понравилась. На 9 минуте пропустили совершенно необязательный гол. Крошечного Жорди Альба (170 см) наши защитники при навесе оставили без присмотра в центре штрафной и он перекинул неудачно выбравшего позицию Лунёва ударом головой. В дальнейшем таких косяков наша оборона больше не допускала, хотя передачи Кудряшова как были в никуда, так и остались. Лунёв, Васин и Джикиа в ходе матча в дальнейшем отыграли на твёрдую четвёрку. Жаль Лунёва, получившего в конце матча травму.
Атакующая и комбинационная игра у сборной России была на высоте. Если учитывать, с кем пришлось играть. У испанцев проходит смена поколений, но мастерства и молодым футболистам не занимать. На мой взгляд, отлично провёл встречу забивший два мяча Смолов, хорошо подключались на флангах Жирков и Смольников, заметны были Дзагоев, Глушаков и Алексей Миранчук. Думаю, что отсутствие Дзагоева и Алексея Миранчука в матче с аргентинцами не позволили команде сыграть в Москве так, как она умеет. Сегодня сборная показала себя в глазах болельщиков как команда, умеющая играть в футбол! Так бы и дальше! С Богом!
Сегодня Рокки назначил в ворота сборной России тоже два совершенно липовых пенальти. В первом случае Кузяев ясно и чётко сыграл плечом, а не рукой, во втором случае – вообще непонятно за что. Хотя на второй минуте матча Дзагоева сбили в штрафной испанцев при приёме мяча толчком. Совершенно откровенно. Надо признать, что Рокки не увидел, что и Миранчук забивал наш второй мяч после того, как мяч к нему отскочил от локтя Жиркова.
Откровенно скажу: игра нашей сборной сегодня мне понравилась. На 9 минуте пропустили совершенно необязательный гол. Крошечного Жорди Альба (170 см) наши защитники при навесе оставили без присмотра в центре штрафной и он перекинул неудачно выбравшего позицию Лунёва ударом головой. В дальнейшем таких косяков наша оборона больше не допускала, хотя передачи Кудряшова как были в никуда, так и остались. Лунёв, Васин и Джикиа в ходе матча в дальнейшем отыграли на твёрдую четвёрку. Жаль Лунёва, получившего в конце матча травму.
Атакующая и комбинационная игра у сборной России была на высоте. Если учитывать, с кем пришлось играть. У испанцев проходит смена поколений, но мастерства и молодым футболистам не занимать. На мой взгляд, отлично провёл встречу забивший два мяча Смолов, хорошо подключались на флангах Жирков и Смольников, заметны были Дзагоев, Глушаков и Алексей Миранчук. Думаю, что отсутствие Дзагоева и Алексея Миранчука в матче с аргентинцами не позволили команде сыграть в Москве так, как она умеет. Сегодня сборная показала себя в глазах болельщиков как команда, умеющая играть в футбол! Так бы и дальше! С Богом!