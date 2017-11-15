Мутко: «Так судить нельзя»

Президент РФС Виталий Мутко остался разочарован судейством Джанлуки Рокки в товарищеском матче между сборными России и Испании (3:3):

«Мы движемся вперед шаг за шагом, находимся на правильном направлении. Но так судить нельзя. Удивительно, если так будут судить и на чемпионате мира.

А эпизод с Луневым... Как можно не давать карточку, когда игрок так летит?»

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