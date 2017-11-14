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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 19’ Логотип СенегалСенегал 0:0 Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.48 4.05 7.5
22:30 22’ Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо 0:0 Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде Фонбет 2 3.2 4
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 Идет первый тайм, 13’ Логотип ИрландияИрландия 1:0 Логотип ДанияДания Фонбет 3.1 2.8 2.65
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип Южная КореяЮжная Корея 1:1 Логотип СербияСербия - - -
14:35 Матч завершен Логотип КитайКитай 0:4 Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 Матч завершен Логотип КатарКатар 1:1 Логотип ИсландияИсландия Фонбет 5.3 3.55 1.7
19:30 Матч завершен Логотип АргентинаАргентина 2:4 Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.47 4.3 8
20:00 Матч завершен Логотип СловакияСловакия 1:0 Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 Идет второй тайм, 51’ Логотип РоссияРоссия 2:2 Логотип ИспанияИспания Фонбет 7.7 4.5 1.47
22:00 Закончился первый тайм Логотип РумынияРумыния 0:0 Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.5 3.3 2.15
22:15 40’ Логотип ВенгрияВенгрия 1:0 Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.5 3.2 2.9
22:45 Идет первый тайм, 7’ Логотип ГерманияГермания 0:0 Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.12 3.3 3.4
22:45 13’ Логотип БельгияБельгия 0:0 Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.27 5.9 10.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 5.3 3.9 1.62
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Уткин: «То, как сборная России собирается играть на домашнем ЧМ-2018, — это позор»

сегодня, 22:06
РоссияРоссия0 : 1АргентинаАргентинаМатч завершен

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением об игре сборной России и тактических решениях наставника команды Станислава Черчесова. Напомним, что сборная России недавно уступила команде Аргентины (0:1).

«Первый удар в створ ворот аргентинцев сборная России нанесла после 70-й минуты с углового, и это удручает. Что это, если не стыд и позор? С одной стороны, мы играли с командой Месси, а с другой — этих аргентинцев только что гоняли всякие Парагваи. 

Да, матч товарищеский, но он товарищеский и для Аргентины. Аргентинцы, мягко говоря, тяжеловаты. И что мы с ними показываем? Игру в семь защитников. У нынешней сборной совершенно никакой перспективы не просматривается. Просто никакой. Так играть на своём чемпионате мира стыдно. Так никто никогда не играл на своём чемпионате мира, как собирается играть сборная России, кроме, возможно, сборной Швейцарии, но то было очень давно. 

Самое обидное, что было почти два года для строительства сборной. Ресурсы, конечно, ограничены. Но это что — лицо России на домашнем чемпионате мира? Команда, которая собирается владеть мячом 20-25% времени? Вы что, с ума сошли? Это же стыдоба. Просто бездарно. По-другому назвать это невозможно. Безамбициозная, безынициативная игра. Играем на домашнем чемпионате мира и сами себе хотим показать, что мы чужие на этом празднике жизни? 

Почему в сборную вызывается седовласый Габулов, а не Митрюшкин? В атаке есть места только для трёх игроков, которые могли бы определить лицо команды. Зато забронированы места за защитником Васиным по прозвищу „Бомба в огороде“, за защитником Кудряшовым, который не может отдать пас игроку своей команды в принципе. Всё это грустно и безысходно. Черчесов, как известно, рано приходит на работу. И что, спрашивается, он там делает, о чём думает?» — сказал Уткин.

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Все комментарии
Смитерс ответил LogvinovSerj
сегодня в 22:57
LogvinovSerj:
Мутко наплевать на нашу сборную, на футбол... Как можно до сих пор держать Черчесова? Этот бездарь за пару лет ну ничего не изменил в игре, никакого прогресса, никакой почерка игры.... Отсранять его надо за профнепригодностью!
лол)) Ничего, что он рулит этим сбродом с августа прошлого года? Какие "пару лет"?
Смитерс
сегодня в 22:55
Во-первых, ЭТО - не сборная России, а во-вторых, один из главных бакланов ванговал, что ЭТО - выиграет ЧМ-2018.
x_none
сегодня в 22:47
В России футбола на уровне Европы не будет до тех пор, пока в наши академии футбола будут поподать дети по блату и багачей! Талантливые, одаренные дети гоняют футбол во дворах...
шлем
сегодня в 22:44
Грязный селезень!!
Mitsubanchik
сегодня в 22:40
позор быть жирным и причастным к спорту
Так Себе Аналитик
сегодня в 22:40
Как будто кто-то сможет. Мне тоже смешно, что в сборной играют Васин, Кудряшов и Смольников, но разве это от хорошей жизни? Это потому, что у нас вообще уровень футбола пробивает дно. А пробивает дно от тоже известно, почему - потому что у нас вообще футбол существует только для распила, ну еще для удовлетворения разных Миллеров.
sadom34
сегодня в 22:37
От Уткина словесный понос
LogvinovSerj
сегодня в 22:24
Мутко наплевать на нашу сборную, на футбол...
Как можно до сих пор держать Черчесова? Этот бездарь за пару лет ну ничего не изменил в игре, никакого прогресса, никакой почерка игры.... Отсранять его надо за профнепригодностью!
MIKITA463295
сегодня в 22:17
Коментарии Уткина вот это позор,слушать невозможно его ...
vastudio
сегодня в 22:14
Кресло целое?
drug01
сегодня в 22:13
Кто же Уткину сможет дать ответ????
Maikl322
сегодня в 22:13
НЕ ДУМАЕТ СОВСЕМ.
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