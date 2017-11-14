Азмун призвал иранских болельщиков посетить Россию во время ЧМ-2018

Нападающий сборной Ирана и «Рубина» Сердар Азмун надеется, что иранские болельщики останутся под впечатлением во время ЧМ-2018. Напомним, что сборная Ирана гарантировала себе участие на мундиале еще летом.

«Очень бы хотел, чтобы иранские болельщики приехали и познакомились с Россией. Уверен, многие останутся под впечатлением от русской культуры и местных обычаев в регионах, а также доброжелательности людей. Ну и конечно же, в России потрясающие по красоте города», - сказал Азмун.

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