Грамматиков: «Нужно отказаться от „вылета“, сделав из РФПЛ „закрытую лигу“»

Глава профсоюза футболистов и тренеров Николай Грамматиков считает, что реорганизация Премьер-Лиги пойдет на пользу турниру и клубам:
«У нас через восемь месяцев будут пустые стадионы. Волгоград, Саранск... У нас нет задачи обличить, есть цель - решить проблему. Решение очень простое. Существует ФНЛ - убыточная лига. Клубы РФПЛ говорят: зачем нам держать там вторую команду, ведь никто не пробивается в основную команду и не прогрессирует. Клубы умирают один за другим. Нельзя допускать к соревнованиям клубы, где эти проблемы имеют систематический характер.
Нужно отказаться от „вылета“, сделав „закрытую лигу“. Много ли частных инвесторов в футболе? Нет. На мировом рынке реальный бум. Россия оказалась на задворках, имея инфраструктуру, имея собственных талантливых детей. Деньги любят хорошие условия. У нас для шести стадионов вообще не будет команд, не говоря уже о РФПЛ.
У нас принципиальные разногласия с Виталием Леонтьевичем Мутко, который считает, что футбол - это не бизнес. Все нужно перестроить на рельсы бизнеса. Нужен план жизни. Премьер-Лига за 10 лет дошла до состояния, когда чемпион страны, получающий 5 миллионов долларов от РФПЛ, не может содержать менее 10 процентов своего бюджета. Если РФПЛ не может зарабатывать деньги, ее надо реформировать и реорганизовать. Нужно сказать: „Господа, никто не вылетит в следующем году“. Конкуренция и серые матчи? А у нас их нет? Наверное, есть. То, что озвучил я, - это в большей степени позиция тренеров».
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Чутка анекдотов .
:-)
-Мама , вот мой первенец . Слегка темноват . Так ить у жены после родов молока не было . Негритянка кормила . Вот и потемнел .
-Сынок , я вас семерых родила . Тоже молока не было . Кормила молоком коровы . Но рога только у тебя выросли .
:-)
Женщина темненькая и муж тоже родила ярко рыжего мальчика . Подходит к врачу , мол выручай , денег дам .
Врач подходит к мужу и спрашивает :
-Как часто у вас секс с женой ?
-Раз в месяц .
-Так идите и посмотрите что вы своим не смазаным ржавым прибором наделали .
:-)
Можа стоит больше времени женам уделять ?
Чутка анекдотов .
:-)
-Мама , вот мой первенец . Слегка темноват . Так ить у жены после родов молока не было . Негритянка кормила . Вот и потемнел .
-Сынок , я вас семерых родила . Тоже молока не было . Кормила молоком коровы . Но рога только у тебя выросли .
:-)
Женщина темненькая и муж тоже родила ярко рыжего мальчика . Подходит к врачу , мол выручай , денег дам .
Врач подходит к мужу и спрашивает :
-Как часто у вас секс с женой ?
-Раз в месяц .
-Так идите и посмотрите что вы своим не смазаным ржавым прибором наделали .
:-)
Можа стоит больше времени женам уделять ?