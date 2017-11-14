Грамматиков: «Нужно отказаться от „вылета“, сделав из РФПЛ „закрытую лигу“»

Глава профсоюза футболистов и тренеров Николай Грамматиков считает, что реорганизация Премьер-Лиги пойдет на пользу турниру и клубам:

«У нас через восемь месяцев будут пустые стадионы. Волгоград, Саранск... У нас нет задачи обличить, есть цель - решить проблему. Решение очень простое. Существует ФНЛ - убыточная лига. Клубы РФПЛ говорят: зачем нам держать там вторую команду, ведь никто не пробивается в основную команду и не прогрессирует. Клубы умирают один за другим. Нельзя допускать к соревнованиям клубы, где эти проблемы имеют систематический характер.

Нужно отказаться от „вылета“, сделав „закрытую лигу“. Много ли частных инвесторов в футболе? Нет. На мировом рынке реальный бум. Россия оказалась на задворках, имея инфраструктуру, имея собственных талантливых детей. Деньги любят хорошие условия. У нас для шести стадионов вообще не будет команд, не говоря уже о РФПЛ.

У нас принципиальные разногласия с Виталием Леонтьевичем Мутко, который считает, что футбол - это не бизнес. Все нужно перестроить на рельсы бизнеса. Нужен план жизни. Премьер-Лига за 10 лет дошла до состояния, когда чемпион страны, получающий 5 миллионов долларов от РФПЛ, не может содержать менее 10 процентов своего бюджета. Если РФПЛ не может зарабатывать деньги, ее надо реформировать и реорганизовать. Нужно сказать: „Господа, никто не вылетит в следующем году“. Конкуренция и серые матчи? А у нас их нет? Наверное, есть. То, что озвучил я, - это в большей степени позиция тренеров».

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