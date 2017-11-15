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Глушаков: «Заменил Лунёва в воротах, потому что очень устал за две игры»

сегодня, 01:18
РоссияРоссия3 : 3ИспанияИспанияМатч завершен

Полузащитник сборной России Денис Глушаков после ничьей в контрольном матче с Испанией (3:3) объяснил, почему именно он стал в ворота вместо травмированного Андрея Лунёва:

«Пока не знаем, что с Лунёвым. Рассечение там очень серьёзное. Отвезли в больницу. Скорейшего выздоровления ему.

Почему отобрал перчатки у Кокорина? Кокорин вышел свежий, логично, наверно, нет?! А я очень сильно устал за две игры… Грустный потому, что просто устал. Надо веселиться? Если бы выиграли, радовался бы. Но результатом, конечно, доволен. В этом году закончили матчи сборной на хорошей ноте».

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Все комментарии
Багров-брат
сегодня в 01:51
Закрепить за Дениской рамку Он в ней улыбкой соперников распугивать будет...)))
vka1970
сегодня в 01:45
Да молодец, Денис.
Теперь расслабиться за сборную можно, но про клуб, не забывай.
Морозовский
сегодня в 01:24
Балабол Денис.
Saang
сегодня в 01:23
Офигеть логика... Глушаков, ну хоть помолчал бы (ржёт)...
Arsenal007
сегодня в 01:22
ИГРА КРАСИВАЯ, СБОРНАЯ СПАСИБО !
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