Глушаков: «Заменил Лунёва в воротах, потому что очень устал за две игры»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков после ничьей в контрольном матче с Испанией (3:3) объяснил, почему именно он стал в ворота вместо травмированного Андрея Лунёва:

«Пока не знаем, что с Лунёвым. Рассечение там очень серьёзное. Отвезли в больницу. Скорейшего выздоровления ему.

Почему отобрал перчатки у Кокорина? Кокорин вышел свежий, логично, наверно, нет?! А я очень сильно устал за две игры… Грустный потому, что просто устал. Надо веселиться? Если бы выиграли, радовался бы. Но результатом, конечно, доволен. В этом году закончили матчи сборной на хорошей ноте».

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