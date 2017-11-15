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Коулмэн: «Считаю себя подходящим человеком для работы главным тренером сборной Уэльса»

сегодня, 10:10
УэльсУэльс1 : 1ПанамаПанамаМатч завершен

Товарищеский матч между сборными Уэльса и Панамы (1:1) может стать последним для главного тренера «драконов» Криса Коулмэна на занимаемой должности. Однако сам специалист готов продолжить сотрудничество с национальной командой. Напомним, Уэльс не сумел выйти на чемпионат мира после блестящего выступления на Евро-2016, где сборная дошла до полуфинала.

«Честно говоря, я не знаю, что будет дальше. Не знаю, была ли это последняя моя игра или нет.

Надеюсь, все решится быстро. Думаю, что я подходящий человек для этой работы, но не все зависит от меня».

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Все комментарии
ДАША Д
сегодня в 10:28
Рулил тренер весьма неплохо.
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