Райт: «Кейну по силам очень близко подобраться к рекорду Ширера»

Экс-игрок «Арсенала» Иан Райт считает, что у форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна есть шансы на то, чтобы в будущем претендовать на звание лучшего бомбардира в истории Премьер-Лиги. На данный момент на счету Кейна 86 мячей, а рекорд принадлежит экс-нападающему «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алану Ширеру - 260 голов.

«Кейн - это монстр по забиванию мячей. Он хочет забивать после каждого удара по воротам. Если он останется в Премьер-Лиге, то я верю, что он сможет близко, очень близко подобраться к рекорду Ширера».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте