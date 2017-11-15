Неймар: «Знали, что англичане привыкли обороняться больше, чем предыдущие наши соперники»

Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал безголевую ничью в товарищеском матче с национальной командой Англии:

«Мы все перепробовали. Мы владели мячом, имели шансы забить, но мы знали, что англичане привыкли обороняться больше, чем предыдущие наши соперники.

Тем не менее, я удовлетворен нашим выступлением. Мы не позволили сопернику ничего создать у наших ворот, а сами пытались созидать. Мы усложнили жизнь англичанам, а это хорошо.

Это был хороший шанс выявить то, чего нам не хватает, чтобы побеждать в будущем».

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