Де Хеа: «В Испании забывают об игроках, выступающих в зарубежных чемпионатах»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид Де Хеа считает, что на его родине не отдают должного игрокам, выступающим в зарубежных чемпионатах:

«Думаю, что игрокам, покинувшим чемпионат Испании, не уделяют столько внимания, как тем, кто выступает в Ла Лиге. Люди о нас немного забывают.

В Англии же заботятся о своих футболистах и любят их».

Ранее сообщалось, что Де Хеа недоволен своей зарплатой в МЮ. Игрока из года в год продолжают сватать в «Реал».

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