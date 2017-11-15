Германия в концовке ушла от поражения в матче с Францией

Сборная Германии сыграла вничью с командой Франции в товарищеском матче.
Кёльн, стадион «Райн-Энерги»
Германия - Франция 2:2 (0:1)
Голы: Вернер 56, Штиндль 90+1 - Ляказетт 33, Ляказетт 71.
Германия: Трапп, Хуммельс (Рюдигер 46), Зюле, Платтенхардт, Джан (Штиндль 83), Хедира (Руди 75), Кроос, Гюндоган (Гетце 65), Озил, Дракслер, Вернер (Вагнер 85).
Главный тренер: Йоахим Лёв.
Франция: Манданда, Варан, Динь (Курзава 82), Жалле (Павар 64), Умтити, Толиссо, Рабьо, Матюиди (Нзонзи 64), Марсьяль, Мбаппе, Ляказетт (Гризманн 76).
Главный тренер: Дидье Дешам.
Предупреждение: Вагнер 87.
Судья: Джюнейт Чакыр.
Ранее сборная России сыграла вничью с Испанией.
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Варан,Курзава,Умтити, Матюиди,Ляказетт,Гризманн - тоже твердая основа.
Как-то сложновато назвать их вторыми составами ) Особенно,немцев )
Варан,Курзава,Умтити, Матюиди,Ляказетт,Гризманн - тоже твердая основа.
Как-то сложновато назвать их вторыми составами ) Особенно,немцев )
И еще, при всем уважении Манданда свое в сборной отыграл. Есть Ареола и надо его уже продвигать.
Что касается Жалле, то это тихий ужас, непонятно из за чего его держат в сборной.
И еще, при всем уважении Манданда свое в сборной отыграл. Есть Ареола и надо его уже продвигать.
Что касается Жалле, то это тихий ужас, непонятно из за чего его держат в сборной.