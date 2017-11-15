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Германия в концовке ушла от поражения в матче с Францией

сегодня, 00:42
ГерманияГермания2 : 2ФранцияФранцияМатч завершен

Сборная Германии сыграла вничью с командой Франции в товарищеском матче.

Кёльн, стадион «Райн-Энерги»

Германия - Франция 2:2 (0:1)
Голы: Вернер 56Штиндль 90+1 - Ляказетт 33, Ляказетт 71.

Германия: Трапп, Хуммельс (Рюдигер 46), Зюле, Платтенхардт, Джан (Штиндль 83), Хедира (Руди 75), Кроос, Гюндоган (Гетце 65), Озил, Дракслер, Вернер (Вагнер 85).
Главный тренер: Йоахим Лёв.

Франция: Манданда, Варан, Динь (Курзава 82), Жалле (Павар 64), Умтити, Толиссо, Рабьо, Матюиди (Нзонзи 64), Марсьяль, Мбаппе, Ляказетт (Гризманн 76).
Главный тренер: Дидье Дешам.

Предупреждение: Вагнер 87.

Судья: Джюнейт Чакыр.

Ранее сборная России сыграла вничью с Испанией.

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Все комментарии
NAZAR 007 ответил Nazi
сегодня в 01:01
Nazi:
Что тут скажешь, просто обалденные команды. И вся эта красота вторыми составами. И еще, при всем уважении Манданда свое в сборной отыграл. Есть Ареола и надо его уже продвигать. Что касается Жалле, то это тихий ужас, непонятно из за чего его держат в сборной.
Хуммельс,Штиндль,Хедира,Кроос,Озил,Дракслер,Вернер- это твердая основа.
Варан,Курзава,Умтити, Матюиди,Ляказетт,Гризманн - тоже твердая основа.
Как-то сложновато назвать их вторыми составами ) Особенно,немцев )
-Джек Потрошитель-
сегодня в 00:54
2 претендента на чемпионство играли..
BESTjuventus10
сегодня в 00:53
матч приносящий удовольствие.
Nazi ответил Gourcuff Yohanne
сегодня в 00:48
Gourcuff Yohanne:
Молодец Франция.Как же я люблю тебя
Я больше :)
Nazi
сегодня в 00:47
Что тут скажешь, просто обалденные команды. И вся эта красота вторыми составами.

И еще, при всем уважении Манданда свое в сборной отыграл. Есть Ареола и надо его уже продвигать.

Что касается Жалле, то это тихий ужас, непонятно из за чего его держат в сборной.
alexcc2009
сегодня в 00:47
А у немцев 3 или 4 состав играл?
cannongun
сегодня в 00:46
Весело
Y.N.W.A.
сегодня в 00:46
Ну как можно было столько шикарных матчей ставить почти в один временной слот? Приходилось смотреть отрывками то там то тут.
Gourcuff Yohanne
сегодня в 00:44
Молодец Франция.Как же я люблю тебя
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