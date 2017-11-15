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Юран: «Надеюсь, мы этим составом доедем до ЧМ-2018»

сегодня, 14:24

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран прокомментировал нынешнее состояние сборной России и оценил ее шансы на чемпионате мира 2018.

«У нас не так много исполнителей. Надеюсь, мы этим составом доедем до ЧМ-2018. Сейчас только в атаке более-менее есть выбор. А вратарь, центр обороны, полузащита… Не дай бог, Глушаков или кто-то из крайних хавбеков получит травму. Вот здесь жидковато. Мы видим примерный состав под мундиаль. Полагаю, Черчесов определился на 70-75%. Многое будет зависеть от финального этапа подготовки.

Сезон закончится, и нужно будет подвести футболистов в плане физики. Зато с точки зрения волевых качеств сборная России понравилась. Им ставили какие-то странные пенальти в матче с Испанией, а они всё равно шли вперёд и использовали свои моменты. Сильнее ли нынешний состав по сравнению с предыдущими сборными России? На мой взгляд, нет. Тогда многие играли в Европе, больше опыта. Я не могу сказать, что прям небо и земля, но по исполнительскому мастерству сейчас футболисты уступают».

Ранее бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал игру сборной России в товарищеских матчах против Испании и Аргентины.

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Все комментарии
mat73
сегодня в 14:34
Да, раньше и трава была зеленее, и деревья повыше.
А сейчас, и дома пониже, и асфальт пожиже!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:32
ГЛУШАКОВ УЖЕ ЖДЁТ КАК НА ЧМ МАЙКАМИ НАМЕНЯЕТСЯ !
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