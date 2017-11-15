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Колосков: «Игрокам сборной России надо перестать считать себя людьми второго сорта»

сегодня, 12:57
РоссияРоссия3 : 3ИспанияИспанияМатч завершен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал товарищескую встречу между сборными России и Испании. 

«У сборной России остались проблемы с настроем. Сейчас провели две совершенно разные игры. С Аргентиной получилась действительно товарищеская, а против Испании настоящий контрольный матч. В Москве наши игроки выглядели робкими и неуверенными в себе. Просто со стороны наблюдали, как здорово Аргентина владеет мячом. Никого не толкали, жёстко не принимали и в стыки не шли – прям полное почтение.

А против Испании наша сборная предстала жёсткой, быстрой, агрессивной и наглой командой. Мастерство у футболистов есть, есть умение играть в футбол, желание, самоотдача и хорошее настроение внутри коллектива. Осталось только поверить в себя и перестать смотреть на разные рейтинги. Игрокам сборной России надо перестать считать себя людьми второго сорта. В футбол играют не рейтинги, а мастерство и класс футболистов, а также умение тренера. Вот Нигерия это и доказала – обыграть можно любого. Вера в себя – это очень важно. России нужно понимать, что мы — классная команда».

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Все комментарии
самуил кац 1
сегодня в 14:07
Хорошо, что нам пришлось с аргами играть, а не с Нигерией !
Шуnя771
сегодня в 14:07
По гонорарам давно VIP персоны...
ДСА ответил LAISMEN
сегодня в 13:47
LAISMEN:
С такими зарплатами я и на 3 сорт соглашусь
Играют как второй сорт, а получают как ПРЕМИУМ-сорт.
Смитерс
сегодня в 13:37
Даже не берусь представить, за людей какого сорта считают эти кокорины быдло на трибунах...
LAISMEN
сегодня в 13:33
С такими зарплатами я и на 3 сорт соглашусь
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:30
КОЛОСКОВ: мы — классная команда
СЛУЦКИЙ: МЫ - Г...О !
cevin cigan ответил Валерыч
сегодня в 13:30
Валерыч:
Совершенно верно! Нужно обязательно принять в тренерский штаб высококвалифицированного психолога, чтобы он помог нашим ребятам выработать чувство уверенности в себе.
Жирик не подойдёт? Настрой всё таки .дело важное,не расклеивались после пропущенных голов(особенно от пендалей)
sir-5
сегодня в 13:27
Колосков один из немногих,кто прогнозировал положительный результат вчерашней игры,и угадал. Так что он сегодня "на коне".
cska plus
сегодня в 13:24
Людьми второго сорта? О чём это дедушка? Пусть проведёт денёк в кругу друзей Кокоши и мамая с шампанским.
альсато
сегодня в 13:24
У Сборной России по футболу-НЕТ проблем! Проблемы-у "болельщиков" нашей сборной))))
Tommy Lee
сегодня в 13:17
О какой скорости идёт речь? Наши игроки (многие) соображают очень долго.
Морозовский
сегодня в 13:10
Третий сорт не брак! Ни один наш футболист себя ущербным не считает - самомнение у всех зашкаливает! Колосков гонит!
RUSTY8
сегодня в 13:09
еще удивляемся, почему у них высокие запросы))) сами чинуши потакают
Валерыч ответил mihaluch
сегодня в 13:08
mihaluch:
Что бы был настрой надо в команде иметь опытного психолога,даже лучшего в России,а не племянника Мутко.
Совершенно верно! Нужно обязательно принять в тренерский штаб высококвалифицированного психолога, чтобы он помог нашим ребятам выработать чувство уверенности в себе.
mihaluch
сегодня в 13:07
Что бы был настрой надо в команде иметь опытного психолога,даже лучшего в России,а не племянника Мутко.
Owl Fake
сегодня в 13:02
Игрокам сборной России пора понять, что они сильнее испанцев, и меньше чем полуфинала мы от них не ждём.
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