Отец Кузяева: «Далеру ещё месяц нужен, чтобы полностью восстановиться от травмы плеча»

Адъям Кузяев - отец полузащитника «Зенита» и сборной России Далера Кузяева, прокомментировал игру сына в последних товарищеских матчах национальной команды - против Аргентины и Испании:

«Доволен ли я игрой Далера в матчах с Аргентиной и Испанией? Его роль будет оценивать главный тренер, я могу сказать, что доволен. Еще рано говорить, кто у нас в центре будет играть. Ведь еще полгода до чемпионата мира. Кто будет сильнее, тот и будет играть - это главный принцип сборной. Далеру, как и любому футболисту сборной, нужно доказывать в каждой игре, что он достоин.

В „Тереке“ Далер играл в опорной зоне, а современный опорник не только разрушитель, но и игрок, который начинает атаки за счет паса и индивидуальных действий. Эти качества у моего сына есть, и думаю, что они помогут ему и дальше развиваться.

Что касается плеча Далера, то оно, слава богу, заживает. Но потребуется время для восстановления - еще месяц нужен, чтобы все на свои места встало. Будем по ходу и работать, и постепенно заживлять плечо».

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