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Витиньо: «Ганчаренко всегда защищает игроков ЦСКА, он не оставит нас в беде»

сегодня, 10:55
ЛокомотивЛокомотив2 : 2ЦСКАЦСКАМатч завершен

Нападающий ЦСКА Витиньо встал на защиту главного тренера команды Виктора Ганчаренко, чье поведение во время матча 16-го тура РФПЛ против «Локомотива» многими было расценено негативно:

«Ганчаренко всегда защищает нас. Только у него есть право ссориться с нами. Но он не позволит никому, чтобы его футболисты подвергались нападению.

То, что происходило на поле, можно было расценить за катастрофу. Но на самом деле ничего столь тяжелого в этот момент не было. Эмоции взяли свое. Накал страстей был настолько велик, что Гончаренко повел себя так, как повел. Мы знаем, что он отличный мотиватор. Он наш предводитель. Всегда можем на него рассчитывать, он не оставит нас в беде».

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Морозовский
сегодня в 11:01
А что же ты, Витька, так позорно играешь за своего тренера?
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