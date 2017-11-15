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Черчесов: «Глушаков в воротах? Видите, какая у нас конкуренция на этой позиции!»

сегодня, 11:06
РоссияРоссия3 : 3ИспанияИспанияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал тот факт, что место в воротах команды в концовке товарищеского матча с Испанией после травмы голкипера Андрея Лунева занял полузащитник Денис Глушаков. К тому моменту россияне уже превысили лимит замен и не могли выпустить запасного вратаря.

«Видите, какая у нас конкуренция на этой позиции! Акинфееву, Луневу и Габулову надо задуматься и играть хорошо. Жалко, что Андрюха получил травму».

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Все комментарии
cska plus ответил yrasikos22
сегодня в 12:27
yrasikos22:
Первый раз за сборную не было стыдно,сборная наконецто показала то чего от нее ждут,горящие глаза и желание играть и отдаваться в игре полностью,это то что было у игроков сборной в 2008 году на Евро.
Рано оцениваешь, летом снова будет как всегда, нехватка витаминов.
cska plus
сегодня в 12:25
Губошлёпу вратарское место больше подходит, один хрен на поле он не помощник.
cska plus
сегодня в 12:23
Щас будут памятник воздвигать черчесу, он с самой сборной Испании сумел в ничейку скатать.
удав
сегодня в 12:16
теперь глушаков, напившись самогона, сможет орать" да я с испанцами на ноль отстоял"=)
самуил кац 1
сегодня в 12:12
Осетинский народный юмор. Явно отпустило, после того, как удалось спилить ничейку. А то ведь разговоры какие-то нехорошие пошли ....
vka1970 ответил time out
сегодня в 12:01
time out:
Посмотрел бы я, как он юморнул бы при такой игре, как с аргентинцами сыграли. Его бы вообще с потрохами сожрали. А вчерашний матч позволил ему расслабиться.
В принципе да.
Удивило, почему до этого матча, Миранчука не использовали в роли плеймекера.
time out ответил vka1970
сегодня в 11:54
vka1970:
Стас оказывается и юморить умеет.
Посмотрел бы я, как он юморнул бы при такой игре, как с аргентинцами сыграли. Его бы вообще с потрохами сожрали. А вчерашний матч позволил ему расслабиться.
Морозовский
сегодня в 11:51
Из Васина надо сделать запасного вратаря - польза будет и сборной, и "ЦСКА"!
vka1970
сегодня в 11:45
Стас оказывается и юморить умеет.
Leha-ha50
сегодня в 11:36
Совсем недавно вроде как Комбаров грозился если что в ворота встать???
Да , хотя это не важно, лишь бы Андрюха скорее поправился. В товарняке так идти в стык с вратарем - хамство чистой воды.
Vladimir32
сегодня в 11:36
А усач то с юмором оказывается!
Sem25
сегодня в 11:25
Удивил Кокорин, на которого сначала вратарскую футболку одели. Видимо он на тренировках себя в воротах проявил, раз сразу команда так решила. Но после его идиотских улыбок, Глушаков футболку забрал, и правильно сделал! Саша, ты же взрослый человек, как такое можно делать?
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:18
ОН ВЕСЬ МАТЧ ДУМАЛ У КОГО ИЗ ИСПАНЦЕВ МАЙКУ СТРЕЛЬНУТЬ
В ВОРОТА ВСТАЛ, ДАЖЕ МЯЧ ВЫНЕСТИ НЕ СМОГ
yrasikos22
сегодня в 11:18
Первый раз за сборную не было стыдно,сборная наконецто показала то чего от нее ждут,горящие глаза и желание играть и отдаваться в игре полностью,это то что было у игроков сборной в 2008 году на Евро.
Colonist
сегодня в 11:17
Нужно полевых игроков учить выбивать мяч от ворот! Глушаков вчера слабовато выбил!
Alex-96
сегодня в 11:16
Лучше бы научил его в ворота попадать, а то иудушка все в своих ногах путался, а на ворота и без него есть кому встать.
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