Черчесов: «Глушаков в воротах? Видите, какая у нас конкуренция на этой позиции!»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал тот факт, что место в воротах команды в концовке товарищеского матча с Испанией после травмы голкипера Андрея Лунева занял полузащитник Денис Глушаков. К тому моменту россияне уже превысили лимит замен и не могли выпустить запасного вратаря.

«Видите, какая у нас конкуренция на этой позиции! Акинфееву, Луневу и Габулову надо задуматься и играть хорошо. Жалко, что Андрюха получил травму».

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