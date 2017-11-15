Черчесов: «Глушаков в воротах? Видите, какая у нас конкуренция на этой позиции!»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал тот факт, что место в воротах команды в концовке товарищеского матча с Испанией после травмы голкипера Андрея Лунева занял полузащитник Денис Глушаков. К тому моменту россияне уже превысили лимит замен и не могли выпустить запасного вратаря.
«Видите, какая у нас конкуренция на этой позиции! Акинфееву, Луневу и Габулову надо задуматься и играть хорошо. Жалко, что Андрюха получил травму».
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Удивило, почему до этого матча, Миранчука не использовали в роли плеймекера.
Удивило, почему до этого матча, Миранчука не использовали в роли плеймекера.
Да , хотя это не важно, лишь бы Андрюха скорее поправился. В товарняке так идти в стык с вратарем - хамство чистой воды.
Да , хотя это не важно, лишь бы Андрюха скорее поправился. В товарняке так идти в стык с вратарем - хамство чистой воды.
В ВОРОТА ВСТАЛ, ДАЖЕ МЯЧ ВЫНЕСТИ НЕ СМОГ
В ВОРОТА ВСТАЛ, ДАЖЕ МЯЧ ВЫНЕСТИ НЕ СМОГ