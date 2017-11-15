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Пономарев про сборную России: «Мы сыграли отвратительно. За такое нельзя деньги платить»

сегодня, 13:27

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал игру сборной России в товарищеских матчах против Испании и Аргентины. 

«После игры с Аргентиной впечатления были ужасные. Говорят, что мы просто сыграли неудачно. Нет, мы сыграли отвратительно, хуже некуда. Я никогда такого футбола не видел. Никто так давно не играет в футбол. За такое нельзя деньги платить.

Я говорил со Станиславом Черчесовым в офисе РФС. Сказал ему, что в техническом плане мы здорово отстаём, прилично – мяч отскакивает, как от бревна. В тактическом плане тоже провал – никто не читает игры, а просто бегают со своими игроками. Поэтому нас спасёт только физика. Если будут много бегать, бороться за каждый мяч, втыкаться и толкаться, тогда у нас что-то получится. Нужна хорошая физическая подготовка, по всем другим компонентам нам рассчитывать не на что. У игроков нашей сборной нет ни мастерства, ни тактики – только физика, на ней и нужно выезжать».

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал товарищескую встречу между сборными России и Испании. 

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Все комментарии
альсато ответил шацк
сегодня в 14:04
шацк:
Вы думаете игроки получают за игры в сборной большие деньги? Раньше в СССР может так и было, но сейчас это копейки и гроши на которые игрокам чихать. В сборной они должны играть не за деньги, а за страну, честь, народ! У нас вся верхушка коррумпирована, надо разогнать всю мутную банду (теперь уже после ЧМ) и начать наконец то заниматься всерьез спортом №1.
Всерьез нужно заниматься всеми видами спорта-это здоровье нации. Да и не только спортом.Какова экономика-такова и дорога до дачи))))
Alex-96
сегодня в 14:03
С Аргентиной да хреново, а с Испанией А. Миранчук, Смолов, Лунев да и другие сыграли хорошо. Тренерун у нас на скамейке никакой это да, говори ему не говори он все равно ничего не понимает.
шацк
сегодня в 14:00
Вы думаете игроки получают за игры в сборной большие деньги? Раньше в СССР может так и было, но сейчас это копейки и гроши на которые игрокам чихать. В сборной они должны играть не за деньги, а за страну, честь, народ! У нас вся верхушка коррумпирована, надо разогнать всю мутную банду (теперь уже после ЧМ) и начать наконец то заниматься всерьез спортом №1.
альсато
сегодня в 13:58
Все ,что хотел сказать, сказал Володя Пономарев! А деньги должны платить те, кто за Сборную России выступает! Хотя бы за рекламу))))
Смитерс
сегодня в 13:57
Да мооожно... (с) Владимир Николаевич.
Vladimir32
сегодня в 13:43
Не думаю ( точнее надеюсь) что все так печально в плане тактики и мастерства.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:41
мяч отскакивает, как от бревна

УЖЕ И ДЗЮБУ НЕ ВЫЗВАЛИ А ВСЁ РАВНО...
cevin cigan
сегодня в 13:40
Так это не секрет,что за счёт бешаной физики системы Лобановского,сборная СССР была сильной в мире.Вообще в идеале,хороший вратарь,девять бойцов и Федя Смолов-залог успеха на ЧМ!
Шуnя771
сегодня в 13:35
Остались здравомыслящие и смелые люди...
neomessi
сегодня в 13:35
"Я никогда такого футбола не видел. Никто так давно не играет в футбол"

Этот чувак в своем уме? раньше он не смотрел игры сб.РФ ? Такое ощущение что сборная всегда играла превосходно а с Аргами они сыграли отвратительно!
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