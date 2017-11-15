Пономарев про сборную России: «Мы сыграли отвратительно. За такое нельзя деньги платить»

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал игру сборной России в товарищеских матчах против Испании и Аргентины.
«После игры с Аргентиной впечатления были ужасные. Говорят, что мы просто сыграли неудачно. Нет, мы сыграли отвратительно, хуже некуда. Я никогда такого футбола не видел. Никто так давно не играет в футбол. За такое нельзя деньги платить.
Я говорил со Станиславом Черчесовым в офисе РФС. Сказал ему, что в техническом плане мы здорово отстаём, прилично – мяч отскакивает, как от бревна. В тактическом плане тоже провал – никто не читает игры, а просто бегают со своими игроками. Поэтому нас спасёт только физика. Если будут много бегать, бороться за каждый мяч, втыкаться и толкаться, тогда у нас что-то получится. Нужна хорошая физическая подготовка, по всем другим компонентам нам рассчитывать не на что. У игроков нашей сборной нет ни мастерства, ни тактики – только физика, на ней и нужно выезжать».
Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал товарищескую встречу между сборными России и Испании.
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УЖЕ И ДЗЮБУ НЕ ВЫЗВАЛИ А ВСЁ РАВНО...
УЖЕ И ДЗЮБУ НЕ ВЫЗВАЛИ А ВСЁ РАВНО...
Этот чувак в своем уме? раньше он не смотрел игры сб.РФ ? Такое ощущение что сборная всегда играла превосходно а с Аргами они сыграли отвратительно!
Этот чувак в своем уме? раньше он не смотрел игры сб.РФ ? Такое ощущение что сборная всегда играла превосходно а с Аргами они сыграли отвратительно!