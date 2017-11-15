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Левандовски желает, чтобы «Бавария» подписала молодого нападающего

сегодня, 20:25

Сменивший имидж нападающий «Баварии» Роберт Левандовски нуждается в поддержке со стороны других атакующих игроков:

«Отличным вариантом будет подписание молодого голодного форварда, который сможет учиться у более опытного игрока.

Мне будет проще сыграть на 15-20 минут меньше, чтобы сохранить энергию к следующим матчам. Это снизит риск травмы, и я сохраню лучшую форму».

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Все комментарии
Die Roten
сегодня в 21:43
в данный момент не важно молодой или нет
но запасной форвард зимой нужен
вячеслав остапенко
сегодня в 21:30
Я думаю Левандовского прислушаться
волгoдoн ответил Шуnя771
сегодня в 21:20
Шуnя771:
Влад! Вначале Здрасте..., а потом...))
Привет,Олег)
Шуnя771 ответил волгoдoн
сегодня в 21:19
волгoдoн:
Тогда Кристина будет черно-гoлубой кардинал)
Влад!

Вначале Здрасте..., а потом...))
BARCAWORLD ответил Великий Князь
сегодня в 21:13
Великий Князь:
Ты тоже заметил, что француз на еврея смахивает?)
КостяМан даты шо такое пшишешь...
волгoдoн ответил Великий Князь
сегодня в 21:12
Великий Князь:
Ты тоже заметил, что француз на еврея смахивает?)
Да это неважно.Там толком немчур-то и не осталось.Важно,чтобы паспорт был ненецкий и желание служить Сосискам..Тогда великая машина прет полным ходом)
BARCAWORLD
сегодня в 21:12
Гриз в Барсе уже одной ногой, Леве надо Кристину в помощь и глоры сливотни слиты в Германию...
волгoдoн ответил Шуnя771
сегодня в 21:06
Шуnя771:
Месси, Неймар, (их папы), Левандовский... - тренеры - черные кардиналы!?))
Тогда Кристина будет черно-гoлубой кардинал)
Великий Князь ответил волгoдoн
сегодня в 21:05
волгoдoн:
гризман по арийскому признаку не проходит,лучше уж пригласить от конкурентов,либо выдать какому-либо талантливому нeгру гражданство..чтобы была полная машина)
Ты тоже заметил, что француз на еврея смахивает?)
Шуnя771
сегодня в 21:03
Месси, Неймар, (их папы), Левандовский... - тренеры - черные кардиналы!?))
волгoдoн ответил Bavaria_M
сегодня в 21:00
Bavaria_M:
а лучший вариант обменять тебя с доплатой на гризмана и купить еще какого нить напа. и было бы идеально
гризман по арийскому признаку не проходит,лучше уж пригласить от конкурентов,либо выдать какому-либо талантливому нeгру гражданство..чтобы была полная машина)
Bavaria_M
сегодня в 20:57
а лучший вариант обменять тебя с доплатой на гризмана и купить еще какого нить напа. и было бы идеально
Субъективное мнение
сегодня в 20:57
Эмболо, Вернер, Арп выбор есть, дело за малым...
Великий Князь
сегодня в 20:43
Месси подаёт игрокам плохой пример.
Морозовский
сегодня в 20:34
Вон, Дзюбу, берите или Саню Кокорина! На 20 минут лучше Аршавина! Не пожалеете! Андрей ещё и поляка многому научит!
ermak6848
сегодня в 20:33
по надследству...
волгoдoн
сегодня в 20:31
Из Лейпцига например)
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