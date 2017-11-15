Левандовски желает, чтобы «Бавария» подписала молодого нападающего

Сменивший имидж нападающий «Баварии» Роберт Левандовски нуждается в поддержке со стороны других атакующих игроков:

«Отличным вариантом будет подписание молодого голодного форварда, который сможет учиться у более опытного игрока.

Мне будет проще сыграть на 15-20 минут меньше, чтобы сохранить энергию к следующим матчам. Это снизит риск травмы, и я сохраню лучшую форму».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте