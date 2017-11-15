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Президент Серии С: «Вентуру уволят не раздумывая»

сегодня, 20:11
ИталияИталия0 : 0ШвецияШвецияМатч завершен

Волна негодования в Италии после провала сборной в отборочном этапе чемпионата мира набирает разрушительную силу, а главным виновником неудач национальной команды видят ее наставника Джампьеро Вентуру. Глава Серии С Габриэле Гравина нисколько не сомневается, что тренера ждет увольнение

«Вентуру уволят даже не раздумывая. Что касается позиции Тавеккио (президент Федерации футбола Италии), вопрос его отставки субъективен. Не думаю, что кто-то за него вступится».

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