Обамеянг: «Знаю, что я должен забивать»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг уже месяц не забивал голов на клубном уровне — последний раз игрок отличился взятием ворот соперника в матче Бундеслиги с «РБ Лейпцигом» 14 октября. Тем не менее, футболист не опускает руки и уверен, что вскоре прервет голевую засуху:

«Я много играл и слегка подустал, поэтому попросил об отдыхе перед кубковым матчем с „Магдебургом“. Этого времени мне было достаточно, а пауза на матчи сборных очень благотворно на меня повлияла.

Слушать критику — это часть моей работы, хоть я и не думаю, что она справедлива. Я знаю, что должен забивать, но критиковали меня и раньше».

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