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Хедира: «Мы поможем Буффону выиграть Лигу чемпионов»

сегодня, 16:47

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира заявил, что поможет своему товарищу по команде Джанлуиджи Буффону выиграть Лигу чемпионов. 

«Мне грустно, что мои товарищи по команде не сыграют на чемпионате мира. Однако мне кажется, что будущие изменения в итальянском футболе пойдут лишь на пользу. Я видел слезы Буффона, мне кажется, что провал сборной Италии в отборочном этапе подкосил всех. Я написал Буффону, что мы вместе поможем ему выиграть другой международный трофей - Лигу чемпионов».

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Дмитрий Аександров
сегодня в 17:03
Вы можете попытаться и для себя ее выиграть.
А с Буффоном нечего носиться, как с маленьким ребенком.
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