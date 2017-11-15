Денис Суарес: «Что бы я ни делал, всё равно оказываюсь на трансферном рынке»

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес отреагировал на многочисленные слухи, согласно которым игрок зимой покинет каталонский клуб:

«Кажется, что бы я ни делал, всё равно всегда оказываюсь на трансферном рынке. Я уже говорил множество раз, что не хочу уходить из „Барселоны“. Хочу добиться здесь успеха, эти слухи исходят не от меня.

Ни с кем в клубе мы не общались о вероятности моего ухода. Я не просил своего агента поднять этот вопрос и никогда не говорил, что хочу уйти».

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