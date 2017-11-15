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Денис Суарес: «Что бы я ни делал, всё равно оказываюсь на трансферном рынке»

сегодня, 19:49

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес отреагировал на многочисленные слухи, согласно которым игрок зимой покинет каталонский клуб:

«Кажется, что бы я ни делал, всё равно всегда оказываюсь на трансферном рынке. Я уже говорил множество раз, что не хочу уходить из „Барселоны“. Хочу добиться здесь успеха, эти слухи исходят не от меня.

Ни с кем в клубе мы не общались о вероятности моего ухода. Я не просил своего агента поднять этот вопрос и никогда не говорил, что хочу уйти».

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Все комментарии
starche
сегодня в 20:07
Однако, делаешь не на том уровне...............
eaguar
сегодня в 20:00
Зато путешествует .
ArtNow
сегодня в 19:52
Ему не хватает поддержки, я так считаю. Многим нашим игрокам этого не хватает, взять того же Халиловича, Деулофеу. Последний из них сейчас играет потому что больше некому. Просто напросто им не доверяют к сожалению. Но самая большая проблема - отсутствие человека который смотивирует их и поддержит. Пуйоль, Хави, Маркес. Иньеста конечно мог бы, но он иного типа в психологическом плане.
Бееелый
сегодня в 19:52
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