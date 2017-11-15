Семин завел страницу в Instagram

Наставник «Локомотива» Юрий Семин решил приобщиться к современной публичной жизни и завел страницу в сети Instagram. Как сообщил специалист, принять такое решение его надоумила внучка.

Сперва 70-летний тренер опубликовал фотографию с внучкой, а позже рассказал о посещении детского турнира имени Геннадия Забелина.

Президент «железнодорожников» Илья Геркус сегодня подтвердил, что аккаунт действительно принадлежит Семину:

«Давайте поприветствуем нашего главного тренера - Юрия Павловича Семина на его официальной странице. Подписывайтесь!».

Внучка надоумила завести здесь страницу. Говорит, что людям интересно смотреть и читать, а мне есть что рассказать. Ну, в путь. Публикация от Юрий Семин (@seminup) Ноя 12 2017 в 3:59 PST

Посетил турнир имени Геннадия Забелина. Присмотрел парочку ребят для основы на сезон 2023/2024 - золото будет нашим! Публикация от Юрий Семин (@seminup) Ноя 12 2017 в 7:45 PST

Напомним, что по итогам 16 туров РФПЛ «Локомотив» продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице.

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