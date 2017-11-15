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Семин завел страницу в Instagram

сегодня, 22:03

Наставник «Локомотива» Юрий Семин решил приобщиться к современной публичной жизни и завел страницу в сети Instagram. Как сообщил специалист, принять такое решение его надоумила внучка.

Сперва 70-летний тренер опубликовал фотографию с внучкой, а позже рассказал о посещении детского турнира имени Геннадия Забелина

Президент «железнодорожников» Илья Геркус сегодня подтвердил, что аккаунт действительно принадлежит Семину:

«Давайте поприветствуем нашего главного тренера - Юрия Павловича Семина на его официальной странице. Подписывайтесь!».

Напомним, что по итогам 16 туров РФПЛ «Локомотив» продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице. 

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Все комментарии
Owl Fake
сегодня в 23:11
Здесь вы можете разместить вашу шутку про алкоголь.
arzamas
сегодня в 23:06
Шпалыч жжот.)
eaguar
сегодня в 22:22
Хватить так шутить Соккеръ .
Сёмин и стограмм ?
Давно отработаная тема .
Даешь новизну авторь .
ermak6448
сегодня в 22:22
За то теперь в курсе расписания поездов от РЖД...
старина
сегодня в 22:22
Про сто грамм шутили?
ermak6848
сегодня в 22:18
А чё у дяди Юры много времяени проподать в этой клоаке...!?
Аргeнтинeц ответил Thom52
сегодня в 22:17
Thom52:
Невозможно, читая эти посты, не слышать голос Семина)
Он зовет тебя выпить?
Thom52
сегодня в 22:14
Невозможно, читая эти посты, не слышать голос Семина)
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 22:11
Значит с Палычем можно будет сходить по рыбачить виртуально)
волгoдoн
сегодня в 22:10
На фоне старого вагона с тобою селфи зае..шим)
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