Семин завел страницу в Instagram

Наставник «Локомотива» Юрий Семин решил приобщиться к современной публичной жизни и завел страницу в сети Instagram. Как сообщил специалист, принять такое решение его надоумила внучка.
Сперва 70-летний тренер опубликовал фотографию с внучкой, а позже рассказал о посещении детского турнира имени Геннадия Забелина.
Президент «железнодорожников» Илья Геркус сегодня подтвердил, что аккаунт действительно принадлежит Семину:
«Давайте поприветствуем нашего главного тренера - Юрия Павловича Семина на его официальной странице. Подписывайтесь!».
Напомним, что по итогам 16 туров РФПЛ «Локомотив» продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице.
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Сёмин и стограмм ?
Давно отработаная тема .
Даешь новизну авторь .
Сёмин и стограмм ?
Давно отработаная тема .
Даешь новизну авторь .