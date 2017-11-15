Черчесов: «Смолов сделал свою работу, но хочу выделить всю команду»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре своей команды в товарищеском матче с Испанией (3:3):

«Сложно сказать, наша ли заслуга в том, как выглядела сборная Испании. Если бы мы каждую неделю играли против испанцев, то знали бы, хорошо они сегодня выглядели или плохо. Сегодня получился хороший матч. Мы действовали не до конца так, как надо, но всё равно футбол получился качественный и интересный для зрителей. Мы совершали ошибки – надо их исправлять. После пропущенного мяча было необходимо менять игру – и мы это сделали. Перешли на систему с четырьмя защитниками. Те вещи, которые мы наигрываем, нам удались и, по-моему, мы забили красивые голы.

Кого выделю в нашем составе? Раз нападающий (Прим. – Смолов) забил два гола, значит, он сделал свою работу. Но хотел бы выделить всю команду. И защитники сыграли дисциплинированно, хотя им было сложно. Нападающие и в индивидуальном, и в оборонительном плане действовали хорошо. Нельзя кого-то выделить. Федя два гола забил, значит, чисто арифметически выделился».

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