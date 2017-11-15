Огбонна — цель «Милана» в январе

«Милан» летом провел активную трансферную кампанию, потратив более 200 млн евро на 11 игроков, и потому не станет совершать больших покупок грядущей зимой. Однако за одним футболистом «россонери» продолжают следить.

Речь идет об Анжело Огбонне, защитнике «Вест Хэма». Игрок не смог закрепиться в «Ювентусе» и в 2015 году впервые переехал из итальянского чемпионата в другой — английский. «Милан» высоко оценил потенциал футболиста и постарается подписать его зимой.

Стоит отметить при этом, что Огбонна только в июне продлил контракт с «молотобойцами» до 2022 года.

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