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Ракитич сообщил боссам «Барсы», что хочет покинуть команду, если клуб приобретёт Коутиньо

сегодня, 12:29

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич намерен покинуть «Барселону», если каталонский клуб приобретет хавбека «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

«Барса» предпринимала несколько попыток подписать бразильца минувшим летом, однако «Ливерпуль» отклонил все предложения. Ожидается, что этой зимой «сине-гранатовые» вновь попробуют приобрести Коутиньо.

Это не нравится 29-летнему Ракитичу, который понимает, что играть ему при таком развитии событий придется меньше. Сообщается, что хорват уже уведомил руководство «Барселоны» о том, что он будет просить своей продажи в другой клуб, если каталонцам все-таки удастся приобрести Коутиньо.

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