Неймар плакал и просил Бартомеу не отпускать его в ПСЖ

Испанский журналист Маркос Лопез утверждает, что Неймар не желал переходить из «Барселоны» в ПСЖ.

За несколько дней до того, как бразилец уведомил своего одноклубника Лионеля Месси об уходе из «Барселоны», Неймар сбил с толку Жерара Пике, сообщив тому, что он остается. Так и появился знаменитый твит.

Форвард действительно не хотел покидать Каталонию и в слезах упрашивал президента каталонского коллектива Хосепа Бартомеу удержать его в клубе. Но агент футболиста и его отец оказывали слишком большое влияние. Неймару-старшему нравилось видеть сына на обложках журналов, наблюдая за тем, как много топ-клубов желают его заполучить.

«Запомните этот момент — я хочу вернуться», - сказал бразилец своим одноклубникам перед переездом в Париж.

Впрочем, позже Неймар отмечал, что его всё устраивает в «Пари Сен-Жермен» и он постарается помочь французскому клубу достичь новых высот.

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