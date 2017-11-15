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Неймар плакал и просил Бартомеу не отпускать его в ПСЖ

вчера, 23:33

Испанский журналист Маркос Лопез утверждает, что Неймар не желал переходить из «Барселоны» в ПСЖ.

За несколько дней до того, как бразилец уведомил своего одноклубника Лионеля Месси об уходе из «Барселоны», Неймар сбил с толку Жерара Пике, сообщив тому, что он остается. Так и появился знаменитый твит.

Форвард действительно не хотел покидать Каталонию и в слезах упрашивал президента каталонского коллектива Хосепа Бартомеу удержать его в клубе. Но агент футболиста и его отец оказывали слишком большое влияние. Неймару-старшему нравилось видеть сына на обложках журналов, наблюдая за тем, как много топ-клубов желают его заполучить.

«Запомните этот момент — я хочу вернуться», - сказал бразилец своим одноклубникам перед переездом в Париж.

Впрочем, позже Неймар отмечал, что его всё устраивает в «Пари Сен-Жермен» и он постарается помочь французскому клубу достичь новых высот.

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Все комментарии
Слайш
сегодня в 00:40
прффф.. к чему эта новость? )) чтобы была? ))

только тупой не понимает - без желания самого Неймара этот трансфер никогда бы не состоялся.. стоило ему сказать "нет" и ПСЖ отправился бы лесом..
Killofwrath ответил NOVA
сегодня в 00:26
NOVA:
что тока не придумают!!! ну если и плакал, то от радости!!!
от радости плачут, уходя из Реала)
Killofwrath
сегодня в 00:25
бред очередной)
NOVA
сегодня в 00:23
что тока не придумают!!! ну если и плакал, то от радости!!!
Бригант 669
сегодня в 00:19
да пора забыть уже, и начать печатать футбольные новости!!
bexxx
сегодня в 00:10
Уже противно от журналюг лживых
M.S. ответил Cympak-05
сегодня в 00:06
Cympak-05:
Вообще не понятная новость. Ну в данной ситуации Барса не могла его удержать. Есть сумма отступных. Которая была предложена и решал уже Неймар и его сторона.
Почему не могла? Логично вроде бы обратное - отступные отступными, но если человек сам не хочет, то он и не уйдёт. Если написана правда, что всему виной отец Неймара, то Барселоне нужно было предложить ему больше денег, чем предложил ПСЖ. Ведь трансфер Неймара - это чистые деньги. Отец бразильца просто не слабо нажился на этом, вот и всё. Заплати ему Барселона больше, он бы кричал, что сыну в Испании комфортно и никуда он не хочет. А там Барселона его кинула вроде как, не выплатив злополучные 26-ть млн., вот и устроил он себе пополнение кармана. Когда такие деньги крутятся, то плевать родителю в каком клубе будет сын играть, не о жизни и смерти речь же идёт.
Шейх Сити
сегодня в 00:01
если бы это было правдой то думаю Бартомеу плюнул бы ему в е**** от таких искренних слез и слов!
Cympak-05
сегодня в 00:00
Вообще не понятная новость. Ну в данной ситуации Барса не могла его удержать. Есть сумма отступных. Которая была предложена и решал уже Неймар и его сторона.
M.S. ответил maliw
вчера в 23:59
maliw:
что за сказки = выкупая сам свой контракт , с набитыми карманами денег и со слезами на глазах , уговаривал не отпускать?!))
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.
M.S.
вчера в 23:58
Интересно другое - а тушь текла при этих слёзах? Если да, то кто из игроков Барселоны пожертвовал ему свою, влагостойкую?
maliw
вчера в 23:57
что за сказки = выкупая сам свой контракт , с набитыми карманами денег и со слезами на глазах , уговаривал не отпускать?!))
Owl Fake
вчера в 23:49
Когда уже Джордж Мартин бросит утки сочинять и наконец допишет ПЛиО?
alex074
вчера в 23:46
Банальная алчность и жадность решила всё... А теперь приходиться логоток укусить, но не получится.
zim289
вчера в 23:46
BARCAWORLD
вчера в 23:45
Марка чекнулась походу))пхаха
temarulezzz
вчера в 23:45
Байд на новости о неймаре))
Тео Джонс
вчера в 23:43
Марка превращается в такую желтуху, что скоро ее бредни никто всерьез воспринимать не будет.
The_BESTolo4b
вчера в 23:37
ухахаха

хорошая история жаль что 61еш
Oleg Koner
вчера в 23:37
БРЕД от пижона
Saang
вчера в 23:35
Какая мерзость...
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