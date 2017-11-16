Ари: «Думаю, привлечь внимание тренера сборной России до старта ЧМ вполне реально»

Бразильский нападающий «Локомотива» Ари, который вскоре собирается получить российский паспорт, рассказал о своём восстановлении от травмы и шансах сыграть на ЧМ за сборную России:

«Восстановление идёт очень хорошо. Рассчитываю, что уже к концу ноября я буду полностью готов к возвращению на поле. Единственное, что осложняет ситуацию, – климатические условия в Москве. Очень холодно, из-за этого поле становится мёрзлым, и это, конечно, влияет. Мы не форсируем события, чтобы избежать даже малейшего риска рецидива травмы. Дальше всё будет зависеть от тренерского штаба. Только он будет решать, смогу ли я играть за „Локомотив“ в этом году. Я делаю всё, что от меня зависит, уже занимаюсь в общей группе и психологически готовлюсь к концу месяца.

Насколько реально проявить себя и привлечь внимание Черчесова до старта ЧМ? Это моя цель! Почему нет? Думаю, это вполне реально. Но пока моим приоритетом остаётся скорейшее возвращение на поле и помощь „Локомотиву“ в завоевании чемпионства».

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