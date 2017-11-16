Ари: «Думаю, привлечь внимание тренера сборной России до старта ЧМ вполне реально»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Австралия. А-Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Украина. Первая лига
  • Албания. Суперлига
  • Отбор ЧМ. Интерконтинентальный плей-офф
  • Португалия. Кубок
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
05:15 сегодня Логотип ПеруПеру -:- Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия Фонбет 1.2 6 15
  • Главные новости
  • Все новости
23:33
Неймар плакал и просил Бартомеу не отпускать его в ПСЖ38
20:35
Вентура уволен с поста тренера сборной Италии52
19:59
Система видеоповторов будет использоваться в Ла Лиге со следующего сезона49
18:26
Бывший вице-президент ФИФА получил 1 млн долларов за голос в пользу Катара39
17:39
Провести тестовый поединок на стадионе «Мордовия-Арена» пригласили «Сызрань-2003»38
03:16
Прядкин: «Родриго после матча обнял Лунёва и попросил у него прощения»0
02:53
Фернандес: «Думаю, испанцы были серьёзно мотивированы, но мы навязали им борьбу»0
02:11
Карпин: «Рамос и Пике в официальных матчах таких вольностей бы себе не позволили»1
00:57
Джером Боатенг назвал своих любимых защитников3
00:45
«Рома» готовит для Перотти новый контракт2
00:32
Ребров - о Кокорине и Глушакове: «Что-то вратарей развелось в последнее время»4
00:22
Манчини: «Я родился после 1958 года и никогда не видел, как Италия не попадает на ЧМ»6
00:15
Рохо принял участие в матче впервые за 7 месяцев0
00:01
Манчини: «Я знал, что трудный момент придет, это было неизбежно»10
23:53
Огбонна — цель «Милана» в январе0
23:44
Карпин: «Лунев не боится и действует решительно. Цена такой манеры – подобные травмы»0
23:15
Врач сборной России рассказал, что Фернандес, Акинфеев и Кокорин могли сыграть с Испанией8
23:04
Демпси, преодолевший проблемы с сердцем, получил награду «Камбэк года» в MLS2
22:27
Де Росси зашел в автобус сборной Швеции и извинился за поведение фанатов17
22:14
Глава Федерации футбола Италии: «Сказал Вентуре, что мы больше не нуждаемся в его услугах»5
22:03
Семин завел страницу в Instagram13
21:54
Оуэн считает, что его поколение молодых английских игроков было сильнее современного8
21:44
Вентуре заплатят 866 тысяч евро за расторжение контракта9
21:30
Лория рассказал о том, что на него выходили представители «Челси»5
20:50
Романцев: «Арбитр, словно киногерой Сталлоне, отправил сборную России в нокдаун»30

Ари: «Думаю, привлечь внимание тренера сборной России до старта ЧМ вполне реально»

сегодня, 02:31

Бразильский нападающий «Локомотива» Ари, который вскоре собирается получить российский паспорт, рассказал о своём восстановлении от травмы и шансах сыграть на ЧМ за сборную России:

«Восстановление идёт очень хорошо. Рассчитываю, что уже к концу ноября я буду полностью готов к возвращению на поле. Единственное, что осложняет ситуацию, – климатические условия в Москве. Очень холодно, из-за этого поле становится мёрзлым, и это, конечно, влияет. Мы не форсируем события, чтобы избежать даже малейшего риска рецидива травмы. Дальше всё будет зависеть от тренерского штаба. Только он будет решать, смогу ли я играть за „Локомотив“ в этом году. Я делаю всё, что от меня зависит, уже занимаюсь в общей группе и психологически готовлюсь к концу месяца.

Насколько реально проявить себя и привлечь внимание Черчесова до старта ЧМ? Это моя цель! Почему нет? Думаю, это вполне реально. Но пока моим приоритетом остаётся скорейшее возвращение на поле и помощь „Локомотиву“ в завоевании чемпионства».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Витиньо: «В ЦСКА все выполняют свои задачи и работают на благо коллектива»
Вчера, 11:14 14
Идову: «Перед выходом на поле давно меня так не потряхивало»
Вчера, 00:01 2
«Краснодар» поздравил Гранквиста и Классона с завоеванием путевки на ЧМ-18
14 ноября 11
Защитник «Амкара» Идову вызван в сборную Нигерии на матч с Аргентиной
12 ноября 2
Ари: «Никто не даст гарантий, что я попаду в сборную России»
11 ноября 7
Пейчинович: «Залог успеха „Локомотива“ - в упорной борьбе и самоотдаче»
11 ноября 5
Обсудить
Все комментарии
Kuprin
сегодня в 02:59
Не нужен!
Дмитрий Аександров
сегодня в 02:40
Почему бы и нет?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100